Andreea Marin a inceput 2019 in forța, decisa sa aiba un stil de viața mult mai echilibrat decat il avea deja, scrie cancan.ro. Printre obiceiurile de zi cu zi se numara și antrenamentele in sala de sport. Recent, fosta prezentatoare TV s-a fotografiat in timp ce ținea pe umarul drept o haltera. Imaginea i-a amintit fostei jurate de la "Bravo, ai stil!" de femeile de la țara, care țin pe umeri o coasa. De altfel, Iulia Albu a postat pe blogul sau o poza cu o taranca ce tine o coasa pe spate, dar si un topor in mana alaturi de cea facuta publica de Andreea Marin .