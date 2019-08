Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii au descoperit 75 de kilograme de cocaina in cutii de banane depozitate intr-o hala din portul Burgas, la Marea Neagra. Autoritatile din tara vecina au stabilit ca mii de cutii au fost deja exportate in Romania.

- Accesul in aproximativ un sfert din Marea Neagra este blocat de catre Federația Rusa. Timp de o luna, zona prin care trec rutele internationale de transport maritim spre Ucraina, Bulgaria, Georgia si Romania sunt blocate.

- Compania aeriana irlandeza Ryanair, cel mai mare operator low-cost din Europa, a anuntat marti ca si-a revizuit estimarile privind numarul de pasageri pe care ii va transporta in vara anului 2020 din cauza intarzierilor in livrarea avioanelor Boeing 737 MAX, transmite Reuters. Incepand de…

- Ambasada SUA la Bucuresti a transmis un mesaj pe Facebook inaintea partidei Simona Halep - Serena Williams, din finala turneului de la Wimbledon.”Cu Simona si Serena. Langa ele suntem noi, asteptand cu nerabdare ️finala de azi, de la Wimbledon. Le iubim pe amandoua, asa ca azi nu tinem cu…

- Ana Birchall a amintit ca pe 11 iulie se implinesc 22 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, cu prilejul vizitei la Bucuresti a presedintelui american Bill Clinton si tot in acest an, pe 13 septembrie, se implinesc opt ani de la semnarea Declaratiei comune privind…

- Maria Grapini s-a rastit la fostul președinte al Consiliului European, Donald Tursk, in plenul Parlamentul European. Europarlamentarul roman a inceput sa ridice tonul in timpul discursului sau, in schimb Tusk nu a facut decat sa priveasca amuzat intreaga scena. “Domnule președinte Tusk ce lasați ca…

- Asociația Romana pentru Studii Baltice și Nordice din Romania și Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universitații „Ovidius” din Constanța, in parteneriat cu Niro Investment Group, Ambasada Republicii Lituania la București, Ambasada Estoniei la București, Consulatul Onorific al Letoniei la București…