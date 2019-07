Scafandrii îi caută trupul Alexandrei într-un lac din apropierea locuinţei suspectului Scafandrii au fost chemati sambata dimineata, iar sursele citate mentioneaza ca sunt cautate probe in cazul presupuselor crime pe care le-a savarsit Gheorghe Dinca. Barbatul de 66 de ani a fost retinut pentru viol si sechestrare de persoane, dar nu si pentru crima. In casa acestuia, aflata la mica distanta de lacul in care intervin scafandrii, au fost gasite resturi umane si bijuterii ale unei fete de 15 ani Alexandra, disparuta in urma cu doua zile. Alexan (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

