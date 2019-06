Scafandrii de lupta romani participa la comemorarea a 75 de ani de la debarcarea din Normandia, Franta

Stiri pe aceeasi tema

- O delegatie a Divizionului 175 Nave Scafandri a participat, in perioada 27 31 mai, alaturi de militari din alte 17 state partenere, la Exercitiul multinational "Kurtaran 19", organizat de Fortele Navale ale Turciei.Potrivit unui comunicat transmis de Fortele Navale Romane, misiunea scafandrilor militari…

- Fortele Navale Romane participa, in perioada 06 21 iunie, cu 30 de infanteristi marini ai Regimentului 307 Infanterie Marina, la exercitiul multinational BALTROPS 19 BALTIC OPERATIONS , care se va desfasura in Kiel Germania , Insula Saaremaa Estonia , Klapeida Lituania , Ravlunda Suedia si in apele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a critica luni razboiul comercial condus de Donald Trump care nu doar "ucide siderurgia europeana" dar ajuta și populiștii susținuți de "foarte bunul sau prieten, dl Steve Bannon", scrie AFP. Declarațiile vin cu trei zile înainte de întâlnirea…

- Echipe specializate de scafandri militari cauta de peste 24 de ore, in valurile Marii Negre, trupul elevului care a disparut ieri in dreptul plajelor din Mamaia. Baiatul intrase sa faca baie, impreuna cu cativa colegi, dar nu a mai reusit sa iasa la mal.

- In Piața Cetații din Alba Iulia a avut loc vineri ceremonialul militar dedicat plecarii detașamentului Batalionului 136 Geniu ”Apulum”, format din 29 de militari și 9 mijloace tehnice, la exercițiul multinațional ”Capable Logistian 2019” ce se va desfașura in Poligonul de antrenament Drawsko Pomorskie…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va fi prezent pe 6 iunie in Normandia (nord-vestul Frantei) la ceremoniile care vor marca implinirea a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: China investește tot mai mult in Europa de Est,…

- Vigorous Warrior 19, exercitiul care se desfasoara in perioada 1 15 aprilie si la care participa aproximativ 2.000 de militari si voluntari civili 800 militari straini, 850 militari romani, 50 voluntari straini, 300 reprezentanti DSU si IGSU este in plina desfasurare in Centrul National de Instruire…

- Aproximativ 2.200 de militari din mai multe state vor participa, de la sfarsitul acestei saptamani, la cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, "Sea Shiedl 19".Fortele Navale Romane au transmis marti, printr-un comunicat, ca organizeaza, in perioada 5-13 aprilie, cel mai mare exercitiu…