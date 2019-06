Scafandrii au căutat fără succes pistolul interlopului care a împuşcat doi oameni Dupa ce a tras in cei doi, Chiriac a fugit pe malul raului Prut unde a aruncat arma. Ieri si alaltaieri, scafandrii au cautat pistolul pe fundul apei, insa politistii au precizat ca sunt slabe sanse sa mai fie gasit. „Politistii de frontiera l-au gasit pe Chiriac pe malul raului. Nu intentiona sa il traverseze, ci sa arunce pistolul in apa. In zona respectiva, raul este adanc, iar curentul este mare. Sunt slabe sanse ca autoritatile (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

