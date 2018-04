Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de scafandri din Fortele Navale intervine miercuri pentru neutralizarea unei mine de razboi aparute la suprafata apei, pe Bratul Chilia al Dunarii, solicitarea fiind facuta de autoritatile locale tulcene si de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta

- CSA Steaua a semnat in vara lui 2017 un contract cu firma SC Ana Interactiv Company SRL prin care clubul a platit 172.000 de lei chirie pentru un teren, in zona Militari, destinat antrenamentelor. In prezent, pe acel teren este o parcare. Contractul s-a semnat pe perioada august 2017 - iulie 2018, dar…

- Remorcherul maritim FARUL al Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos (AFDJ) Galati s-a aflat astazi, 30 martie 2018, la prima proba pe Dunare, la Galati. Remorcherul urmeaza sa intre in dotarea AFDJ Galati in luna aprilie. "Remorcherul Farul nu am reusit sa-l receptionam in cursul anului 2017, dar…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, in sedinta de joi a Guvernului, despre efectele inundatiilor din ultima perioada, apreciind ca este important ca nu sunt persoane in pericol si ca numarul locuintelor afectate este mic. ”Cresterea temperaturii si topirea rapida a zapezii a creat probleme…

- Ministrii Transporturilor din Romania si Bulgaria se vor intalni la Varna, la finalul lunii aprilie, sa puna bazele unei structuri comune pentru derularea proiectului Fast Danube, obiectivul principal al acestuia fiind identificarea solutiilor tehnice pentru asigurarea conditiilor de navigatie pe sectorul…

- Digurile pe de faleza Brailei se dovedesc a fi depasite sub asediului apelor Dunarii. Nivelul fluviului a depasit cota de inundatie cu 3 centimetri si a ajuns la 610 centimetri, conform sefului...

- Cresterea nivelului Dunarii din ultima perioada a cauzat inundarea amprizei DN3 Constanta Ostrov, la km 145 445, pe partea stanga. Potrivit DRDP Constanta apa inainteaza pana la 1,5 m de drum, intr o zona din apropierea Manastirii Dervent situata in amonte fata de zona respectiva .D.R.D.P. Constanta…

- Tranzitarea autovehiculelor cu masa maxima autorizata de pana la 3,5 tone, cu bacul peste Dunare, prin punctul de trecere a frontierei Bechet, a fost reluata miercuri, informeaza Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Dolj. Potrivit sursei citate, aceasta masura a fost luata la…

- Prognoza pentru urmatoarea perioada, pana la 31 martie, este de crestere a nivelului apei cu 8-10 centimetri pe zi. Asta inseamna ca pe marti-miercuri cota de inundatii va fi depasita in ambele orase. O mare parte din cursul Dunarii este sub cod portocaliu.

- In ultimele 24 de ore, conform diagnozei INHGA-CNPH, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias), a fost in crestere pana la valoarea de 10800 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii martie (6700 mc/s). De asemenea, debitul Dunarii aval ...

- La spitalele din Teleorman vor fi aduse, din aceasta seara, 30 de persoane ce necesita dializa si gravide in ultimul trimestru de sarcina. Vineri, 23 martie, elevii nu vor merge la scoala. Sunt doar doua dintre masurile luate joi dimineata de autoritati din pricina codului portocaliu care va intra in…

- Cod portocaliu privind creșteri de nivel și debite cu depașirea cotelor de aparare, valabil pana la sfarșitul lunii, pe sectorul romanesc al Dunarii. Este vorba, mai exact, de județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu Tulcea Constanța, Braila.

- Tone de gunoi s-au adunat in apropierea malului Dunarii, la Galati, in mai multe zone, inclusiv la punctul de trecere cu bacul, fiind vorba despre peturi, ambalaje si crengi uscate provenite din amonte, conducerea Garzii de Mediu notificand toti operatorii sa stranga gunoiul din zona de responsabilitate,…

- Scrumbia este un pește migrator raspandita in Marea Neagra. Apare mereu in bancuri mari in zonele litoralului romanesc. De asemenea, populeaza și apele lacurilor Sinoe și Razelm. In perioada de reproducere in lunile aprilie – mai, timp de o luna și jumatate maxim doua, obișnuiește sa migreze in apele…

- Directorul general al Administratiei Domeniului Public sector 1, Alin Vieru, trimis in judecata intr-un dosar de coruptie, i-a spus unui complice, in august 2017, ca primarul sectorului 1 i-ar fi cerut ca nici el si nici subordonatii sa nu mai ia mita "o perioada", potrivit rechizitoriului intocmit…

- S-a reluat circulatia cu bacul pe Dunare, intre Tulcea si Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia cu bacul pe Dunare, intre judetele Tulcea si Galati, a fost reluata sambata, 17 martie, incepand cu ora 13,15. Circulatia fusese oprita vineri, 16 martie , din cauza desprinderii…

- Circulatia bacurilor pe Dunare, intre municipiul Galati si localitatea tulceana I.C. Bratianu, este supendata pana vineri dupa-amiaza din cauza ca pasarelele care asigura legatura dintre mal si nave trebuie schimbate, dupa ce nivelul apelor Dunarii a crescut. Circulatia bacurilor intre cele doua localitati…

- Pe 12 decembrie 1941, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, nava de pasageri ”Struma”, avand la bord 790 de suflete de origine evreieasca, plus membrii echipajiului, primește permisiunea de a pleca, din portul Constanța, spre Palestina, aflata, in acel moment, sub control biritanic. Pe 24 februarie…

- Autoritațile din Cernavoda, impreuna cu mai mulți localnici, s-au mobilizat pentru a scoate din apele Dunarii o femeie, de 41 de ani, care se aruncase de pe podul Sfanta Maria din oraș cu intenția de a se sinucide din cauza saraciei. Victima a fost salvata și transportata la spitalul din oraș.

- Din poarta in poarta. Așa sunt plimbați unii amatori de pescuit sportiv care și-au propus sa iși incerce undițele pe malul Dunarii. La Buzau, la biroul care elibereaza permisul de pescuit nu lucreaza nimeni. Nici filiala regionala a Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura Muntenia nu poate elibera…

- Milionarul Paul Allan a descoperit epava unui avion din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.Potrivit The Sun, citat de libertatea.ro, avionul face parte din flota portavionului american "Lexinton", care a fost grav avariat de torpilele japoneze.

- In acesta dimineata Capitania Zonala Girugiu a raportat, la ora 05.59, ca ieri, la ora 08.00 a avut loc un eveniment naval.Potrivit sursei citate, in zona Portului Calarasi salupa remorcher Perla s a scufundat partial.Nu au fost raportate victime sau scurgeri de hidrocarburi.Potrivit Wikipedia Portul…

- In Dobrogea otomana, sanatatea publica nu era o prioritate, iar frecventele boli care faceau ravagii creau un peisaj sumbru in localitatile dintre Dunare si Marea Neagra. Prezentarea pe care medicul Hector Sarafidi o face Tulcei, "un oras cu pozitie strategica insemnataldquo;, nu este catusi de putin…

- Administratia Maritima din Bulgaria si Autoritatea Navala Romana (ANR) au semnat joi un acord cu privire la termenii si procedurile pentru derularea de verificari comune asupra navelor care circula pe sectorul romano-bulgar al Dunarii, a informat Ministerul Transporturilor de Bulgaria, transmite BTA.…

- Un obuz din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperit in orasul Cahul.Proiectilul a fost observat de un barbat, chiar in curtea blocului sau. El a anunțat fortele de ordine, care au incercuit zona, iar geniștii urmeaza sa ridice și sa neutralizeze bomba.

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Transporturilor, Ionel Minea, spune ca pe segmentul romanesc al Dunarii este asigurata navigabilitatea, precizand ca exista doua puncte critice, la Bechet si Corabia, care vor fi rezolvate dupa achizitia unui complex de dragaj. El a mentionat ca problema…

- Navigatia pe Dunare este oprita in judetul Caras-Severin, intre localitatile Coronini si Bazias, din cauza vantului puternic. Potrivit meteorologilor, rafalele de vant pot depasi 85 de...

- Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM are joi un maxim de 232 de lei pe MWh, fata de 450 de lei, cat a costat energia in perioada de varf a zilei de 18 ianuarie 2017, in conditiile in care Romania consuma sub 9.000 de MW, iar productia nationala depaseste 10.000 de MW. …

- La 73 de ani de la incheierea celui de-a Doilea Razboi Mondial si la peste 60 de ani de la fondarea Comunitatii Economice Europene, precursoarea actualei UE, tema celui de-al Doilea Razboi Mondial ramane constanta, si uneori rabufneste la suprafata in Europa. Adesea, tema razboiului este utilizata ca…

- Era intr o zi de vineri, zi de iarna, cu temperaturi putin peste zero grade, cerul senin si vizibilitatea buna, 8 10 km. Vantul batea usor, cu 2 3 m s, din directia nord nord est. In raionul de zbor al aerodromului Mihail Kogalniceanu, aproape de Dunare, era in formare un nor de ceata. Pregatirea misiunii…

- Pietre pretioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association.

- Daca ieri povesteam despre legatura indisolubila dintre Dunare si Dobrogea, astazi ramanem in sfera aceleiasi... dependente, intrucat capitolul "Dobrogea si marinaldquo;, apartinand comandorului Aurelian Negulescu, trateaza acel tot inseparabil, de nedespartit Marina si Dobrogea. "Cand zici laquo;Dobrogearaquo;…

- Calafetenii au sarbatorit sambata Boboteaza in portul Dunarii. Aici se practica și una dintre cele mai vechi tradiții. Apa este sfințita de preoți, care apoi arunca o cruce de lemn in Dunare, pentru a fi recuperata de unul dintre cei ...

- Oricine trece pe Strada Unirii din Craiova, urcand dinspre marele sens giratoriu al Caii Bucuresti, considerat „kilometrul 0” al Craiovei, pe partea stanga, este atras de maretia unui palat, care parca vine din alta lume, supranumit micul „Schonbrunn” al Craiovei.

- Aproximativ 8.000 de persoane au participat, pe faleza Dunarii din Galati, la slujba de Boboteaza, care a culminat cu aruncarea crucii din lemn in apele reci ale fluviului, aceasta fiind recuperata de un barbat care a spus ca a facut acest gest pentru a avea noroc, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Sute de oameni s-au adunat sambata, 6 ianuarie, in zona portului din Zimnicea ca sa-i urmareasca pe tinerii care se arunca in Dunare sa recupereze crucea de gheata. La eveniment a luat parte, discret, Ioan Niculae, om de afaceri cercetat pentru coruptie in dosarul Romgaz.

- Mii de credincioși din Tulcea au asistat, pe faleza Dunarii, la slujba de sfințire a apelor fluviului. Crucea pe care episcopul Visarion al Tulcei a aruncat-o in Dunare a fost recuperata de un pompier.

- Un singur barbat din Calafat s-a incumetat, sambata dimineața, sa se arunce in apele Dunarii ca sa scoata crucea pe care preoții au aruncat-o in larg ca sa sfințeasca, de Boboteaza, apele fluviului. Barbatul a fost rasplatit de catre autoritațile locale cu 700 lei, premiu pe care l-a caștigat și anul…

- Credinciosii din Tulcea au participat, azi, la Sfintirea cea Mare a Apei pe faleza municipiului Tulcea.P.S. Sa Visarion a savarsit Sfanta Liturghie arhiereasca in Catedrala episcopala "Sfantul Nicolae" din Tulcea. Ulterior, procesiunea religioasa s a indreptat pe faleza municipiului Tulcea.Conform traditiei,…

- Sute de calafeteni s-au strans in portul de la Dunare, pana la aceasta ora, unde asteapta sa inceapa slujba de Boboteaza. Inainte sa ajunga soborul de preoti, sarbatoarea a inceput cu un moment artistic oferit de ansamblul folcloric din Calafat. ...

- Bulgarul care cere independenta a trei regiuni de la sud de Dunare si alipirea lor cu România s-a facut nevazut. Boris Kamenov vrea sa separe judetele Vidin, Vratsa și Montana de Bulgaria, iar apoi sa ceara alipirea de România. Doar ca de la vorba, la fapta, e cale lunga. …