- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) continua sa scada, iar minusul indicelui BET a depasit pragul de 10%. Mai multe banci si companii din energie sunt pe rosu, iar Banca Transilvania inregistra un minus de peste 14%, scrie News.ro. Scăderea Bursei este semnificativă, iar investitorii sunt speriaţi…

- Scaderea Bursei este semnificativa, iar investitorii sunt speriati pentru faptul ca prin aceasta taxa pe care statul vrea sa o impuna practic reduce din profiturile bancilor, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, directorul general al SAI Certinvest, Horia Gusta, mentionand ca situatia s-ar putea clarifica…

- Bursa de Valori Bucuresti este, in acest moment, puternic afectata de masurile fiscale anuntate marti seara de ministrul Eugen Teodorovici. Mai exact, piata bursiera romaneasca a scazut deja cu 7% la primele ore ale diminetii, dupa ce Guvernul a anuntat, printre altele, plafonari de preturi…

- Romania ocupa primul loc in randul indicilor principali ai piețelor de capital din Uniunea Europeana (UE), in funcție de ritmul de creștere inregistrat in perioada ianuarie-noiembrie a acestui an, reiese dintr-un comunicat de presa transmis luni de Bursa de Valori București (BVB).Indicelui…

- Bursa de Valori București (BVB), instituție fundamentala a pieței de capital, a incheiat primele 11 luni cu o creștere de 11,7% a indicelui BET, principalul indice al pieței de capital locale care include cele mai tranzacționate 15 companii. Creșterea inregistrata de bursa din Romania este cea mai mare…

- Companiile listate la BVB sunt foarte receptive la solicitarile investitorilor institutionali in opinia a 84% dintre participantii la primul studiu de perceptie realizat in randul investitorilor institutionali de Asociatia pentru Relatii cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR), comunicarea realizandu-se…

- Bursa de Valori Bucuresti a publicat astazi, 22.11.2018,Raportul curent conform Legii nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.Astfel, printre evenimentele importante…

- • 11 reprezentanți ai pieței de capital, companii și persoane fizice, au fondat Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) cu scopul implementarii in Romania a celor mai bune practici de comunicare ale companiilor listate cu investitorii • Adrian Tanase, BVB: Imbunatațirea…