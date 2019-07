Scădere semnificativă a beneficiarilor ajutoarelor sociale în judeţul Prahova Violeta Stoica Numarul celor care primesc ajutoare sociale in județul Prahova, respectiv al beneficiarilor venitului minim garantat, a scazut constant dupa intrarea in vigoare a modificarilor legislative care prevad ca refuzul persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitațile sezoniere conduce la incetarea dreptului. Un exemplu elocvent este in județul Prahova, unde, in luna mai a anului 2017 existau 5.400 de beneficiari ai venitului minim garantat, iar in acest an, tot in luna mai, mai erau pe statele de plata ale Agenției Județene pentru Plați și… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

