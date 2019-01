Scădere în premieră a sprijinului popular pentru mişcarea 'vestelor galbene' (sondaj) Miscarea "vestelor galbene", care reuneste diverse segmente nemultumite din Franta, pierde sprijin popular pentru prima data de la aparitia sa in urma cu doua luni, conform unui sondaj publicat joi de televiziunea BFMTV, care releva insa ca aceasta este inca sprijinita de 60% dintre francezi, transmite EFE.



Aceasta cifra, dezvaluita cu doua zile inainte de cea de-a noua zi de proteste, prevazuta pentru sambata, arata o cadere de zece puncte procentuale fata de datele de acum trei saptamani, potrivit sondajului realizat de institutul Elabe.



Scaderea sprijinului se manifesta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei guvernamentale din Italia, Matteo Salvini si Luigi Di Maio, si-au manifestat luni sprijinul pentru protestele ''vestelor galbene'' franceze, cel din urma publicand pe blogul partidului sau un articol in care ii indeamna pe manifestantii francezi ''sa nu se predea'', pentru ca ''o…

- Proteste in mai multe tari europene inainte de Craciun. Fortele de ordine sunt in stare de alerta in Spania, Portugalia si Franta, dupa ce miscarea vestelor galbene tinde sa se extinda si sa blocheze frontiere.

- ''Exista un al noualea deces, in aceasta dimineata la Agen (departamentul Lot-et-Garonne, sud-vestul Frantei). Este vorba despre o 'vesta galbena' care protesta afara, dar care nu respecta instructiunile de siguranta a traficului rutier'', a declarat ministrul de interne francez Christophe Castaner.…

- Un protestatar din miscarea ‘vestelor galbene’ a fost ucis noaptea trecuta, dupa ce a fost lovit de un camion la un sens giratoriu, langa iesirea pe autostrada in Avignon. Accidentul s-a petrecut in timp ce un grup de protestatari incercau sa blocheze iesirea de pe autostrada. Soferul camionului, de…

- Miscarea „vestelor galbene” din Franta s-a nascut pe Facebook si este intretinuta tot acolo. BuzzFeedNews scrie ca miscarea a pornit inca din ianuarie de pe anumite forumuri de Facebook numite „Groupes Colere” (Grupuri de manie) iar primul asemenea grup a fost initiat de un zidar portughez din regiunea…

- Reprezentantii protestatarilor din Miscarea „Vestelor galbene” au anuntat ca nu vor mai participa la intalnirea cu prim-ministrul Edouard Philippe programata pentru marti, dupa ce au primit amenintari cu moartea de la mai multi protestatari violenti, relateaza BBC.

- O persoana a murit si peste 400 au fost ranite, dintre care 14 grav, la diverse blocaje organizate incepand de sambata dimineata de catre „veste galbene”, a anuntat duminica la RTL ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.

- Anuntat de mai multa vreme, protestul impotriva scumpirii carburantilor s-a desfasurat aseara la Paris si in toata Franta. Miscarea „Vestele galbene” s-a cristalizat prin intermediul retelelor sociale, fara ca pentru mobilizarea oamenilor sa intervina sindicatele sau partidele politice. Grupuri de manifestanti…