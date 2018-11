Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, în cadrul careia va rosti o alocuțiune în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre România a Președinției rotative…

- Armamentul american este vulnerabil unor atacuri cibernetice, din cauza ramanerii in urma a Pentagonului in domeniul securitatii cibernetice si a unor dificultati in recrutarea unor specialisti, se arata intr-un raport de audit guvernamental publicat marti, relateaza Le Figaro, potrivit news.ro.In…

- Administratia Sectorului 5 a lansat o licitatie pentru servicii de paza, pentru 4 ani, pentru toate scolile, spatiile de joaca si parcurile din sector. Politia Locala are in atributii paza acestor obiective, insa institutia nu se mai ocupa de cativa ani de aceste activitati, care ar putea reduce nota…

- Primaria Bacesti, din judetul Vaslui, a fost amendat de inspectorii Curtii de Conturi pe motiv ca nu a depus suficiente eforturi in vederea sumelor uriase inregistrate in contabilitatea institutiei ca amenzi. In topul datornicilor, se afla o prostituata ale carei amenzi reprezinta 20% din total.

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, considera ca in PSD are loc "o reglare de conturi intre cei care nu il mai vor pe Dragnea presedinte si cei care au ramas alaturi de Dragnea". "Din punctul meu de vedere, sunt toti o apa si-un pamant. Pana mai ieri, dl Stanescu se intelegea foarte bine cu dl Dragnea…

- Contabilul Primariei Sistarovat, din judetul Arad, a fost dat disparut de familie, iar Politia a publicat un anunt, marti, cu fotografia sa si date despre fizionomie, insa colegi de-ai sai spun ca acesta a plecat brusc de la birou, cu doar o jumatate de ora inainte de a sosi o echipa de control a…

- Franta a castigat Campionatul Mondial de petanque, organizat anul acesta la Desbiens, in statul Quebec (Canada), informeaza AFP. Francezii s-au impus cu 13-7 in fata Marocului, in finala competitiei, potrivit Federatiei internationale de petanque (FIPJP). In semifinale, Franta a trecut de Senegal, in…

- PMP a depus la Senat un proiect care abroga pensiilor de serviciu ale personalului Curtii de Conturi, Corpului diplomatic, Avocatului Poporului si indemnizatiile pentru limita de varsta ale deputatilor si senatorilor. Initiativa modifica si cuantumul indemnizatiilor veteranilor de razboi