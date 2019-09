Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate sustine ca mandatul de consilier local si functia de membru al Comitetului Director de la radioul public iesean nu pot fi detinute simultan. Catalin Bulgariu le-a ocupat pe ambele in perioada 2012-2016. El ne-a spus ca va ataca decizia ANI in instanta. „Incompatibilitate.…

- Cauza intoxicatiei in masa, de acum o saptamana, de la gradinita 101 din Bacioi ar fi bacteria de Salmonella. Asta sustin reprezentantii de la Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor, care sunt inca in proces de ancheta.

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) investigheaza tigarile electronice ca posibila cauza pentru o serie de imbolnaviri pulmonare in randul adolescentilor si adultilor tineri din 14 state americane, informeaza luni Reuters.

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in dosarul in care presedintele Consiliului Judetean Constanta, Marius Horia Tutuianu, contesta un raport de evaluare intocmit de Agentia Nationala de Integritate ANI . Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 30 septembrie. Amintim ca in…

- Ryanair Holdings a avertizat luni ca preturile biletelor vor scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a ingrijorarilor provocate de Brexit in Marea Britanie, dar a mentinut previziunea de profit pentru acest an, transmite Reuters citat de News.ro.Valoarea…

- Verificarile efectuate de Agentia Nationala de Integritate (ANI) asupra unor alesi locali din judetul Suceava au lasat, in perioada martie 2017-iulie 2019, fara mandat, inainte de termen, un numar de cinci primari si 22 de consilieri locali pe motive de incompatibilitate si conflict de interese. ...

- Agentia Nationala de Integritate sustine ca directorul de liceu a semnat un contract individual de munca privind numirea sa pe functia de expert in cadrul unui proiect finantat din fonduri europene, contract pe care l-a semnat atat in calitate de angajator, cat si ca salariat.

- Prima mare investitie in infrastructura aeroportuara ieseana, care a primit girul consilierilor judeteni in decembrie trecut, tocmai a fost lansata in procedura de licitatie. Directorul general, Catalin Bulgariu, ne explica, luna trecuta, ca cei de la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice au formulat…