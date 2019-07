Stiri pe aceeasi tema

- Pretul locuintelor a crescut cu 4% in zona euro si in Uniunea Europeana in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, un avans mai redus fiind inregistrat in Romania, unde acesta a urcat cu 3,3% in ritm anual, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistica…

- Eurostat. Romanii cheltuie cei mai multi bani ai gopodariei pe mancare. Gospodariile au modele de consum diferite in funcție de nivelul veniturilor, de obiceiurile culturale sau de situația geografica. In medie in UE in 2017, cea mai mare parte (aproape un sfert) din cheltuielile de consum ale gospodariilor…

- Aproximativ 96,8% dintre romani erau in 2017 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procentaj de proprietari de case din randul statelor membre ale Uniunii Europene, in timp ce in Germania putin peste jumatate (51,4%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta, arata datele…

- Pretul proprietatilor rezidentiale din Romania s-a apreciat, in primul trimestru al anului, cu 0,8% fata de ultimele trei luni din 2018, ajungand la un nivel apropiat de cel consemnat la inceputul anului 2010, releva cel mai nou raport de piata, intocmit de Analize Imobiliare potrivit Agerpres. …

- Perechea euro/eu a avut o evolutie calma, media stagnand in jurul valorii de 4,76 lei, in timp ce dolarul a avut un parcurs ascendent iar francul elvetian unul depreciativ. Cursul minim al euro a fost de 4,7599 lei iar cel maxim de 4,7622 lei, periaoda fiind incheiata la 4,7607 lei, intr-o sedinta in…

- In trimestrul patru din 2018, pretul locuintelor in Romania a crescut cu 5,3% in 2018, un procentaj care este peste media Uniunii Europene si chiar si peste cea a zonei euro, se arata in datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In Uniunea Europeana per ansamablu, cresterea…