Scad dobânzile la credite. BNR va anunţa noul indice de referinţă pentru creditele în lei, care va înlocui ROBOR Vesti bune pentru romanii cu credite in lei. Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat incepand din 2 mai, se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din ultimul trimestru al anului trecut. "Rata de dobanda zilnica a tranzactiilor interbancare reprezinta media ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata monetara interbancara (indicele zilnic)", se arata in comunicat. Din 2 mai, BNR va publica indicele zilnic si, la sfarsitul fiecarui trimestru, valoarea actualizata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

