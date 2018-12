SC VITAL: Actualizare contracte – Decembrie 2018 Societatea VITAL S.A. isi anunta utilizatorii ca si in luna decembrie 2018 continua procesul de ACTUALIZARE a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, conform graficelor stabilite. Prin urmare, invitam toti utilizatorii serviciilor prestate de catre societatea VITAL S.A. care detin bransamente individuale la bloc si case, care au contracte incheiate anterior lunii aprilie 2013 sa se prezinte in vederea actualizarii acestora. Contractele sunt actualizate la agentiile/sediul societatii VITAL, dupa cum urmeaza: Pentru utilizatorii din localitatile unde… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

