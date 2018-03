S.C. STRABAD DESIGN S.R.L.informează COMUNICAT DE PRESA Data publicarii 30.03.2018 S.C. STRABAD DESIGN S.R.L.informeaza lansarea implementarii proiectului “CREȘTEREA COMPETITIVITAȚII S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. PRIN TEHNOLOGIZAREA PROCESULUI DE EXECUȚIE LUCRARI”, incepand cu data semnarii contractului de finanțare 09.03.2018 și pana la data de 31.12.2018.. Proiectul “ CREȘTEREA COMPETITIVITAȚII S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. PRIN TEHNOLOGIZAREA PROCESULUI DE EXECUȚIE LUCRARI”, finanțat prin […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- * IJJ Sibiu este beneficiarul unui contract peste un milion euro, prin Programul REGIO 2014-2020 In judetul Sibiu se investeste sustinut pentru imbunatatirea eficientei energetice si pentru reducerea consumurilor nejustificate de energie. Astazi, la Alba Iulia, a fost semnat contractul de finantare…

- Creșterea competitivitații Nicoratex SRL prin achiziția de utilaje noi Titlul proiectului: Creșterea competitivitații Nicoratex SRL prin achiziția de utilaje noi Numele beneficiarului: NICORATEX SRL Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 Numele Autoritații de Management: Ministerul…

- Compania de Transport Public (CTP) propune majorarea tarifelor tichetelor de calatorie. Cresterea va afecta toate tipurile de bilete. Potrivit unui proiect de hotarare de Consiliu Local (CL), publicat ieri pe site-ul municipalitatii, un bilet cu o calatorie va costa 2,5 lei, iar cel cu doua calatorii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la Curtea Suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman. La intrare in sediul instantei…

- In prezent reglementarea muncii ziliere este stabilita de prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de dispozitiile normelor metodologice de aplicare ale acestei legi.Avand…

- Cresterea cheltuielilor pentru aparare ale aliatilor din cadrul NATO, o cerere-cheie a presedintelui american Donald Trump, a fost slaba in 2017, ea apropiindu-se in mod nesemnificativ de obiectivul aliantei privind cheltuielile, potrivit unui raport anual al NATO publicat joi, relateaza agentia…

- Primaria Comunei Cobadin a atribuit un contract de executare lucrari firmei SC Ambient One Construct SRL. Valoarea contractului este de 925.342 lei, fara TVA.Denumire completa a contractului : "lucrari proiectare si executie ndash; extindere spatii de invatamant la Scoala Tatara C3 prin construire corp…

- I. CONSTATARILE PRINCIPALE RETINUTE PENTRU ROMANIA In data de 7.03.2018, Comisia Europeana a lansat rapoartele de țara din 2018 și Comunicarea “Semestrul european 2018: evaluarea progreselor inregistrate in ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice,…

- Sanpetru Residence, unul din cele mai mari proiecte rezidențiale aflate in dezvoltare in Brașov și imprejurimi, va ajunge in acest an la 800 de locuințe finalizate, dupa livrarea a aproape 200 de noi apartamente și case. Investiția totala in dezvoltarea proiectului va ajunge astfel la 12 milioane de…

- Oferta de forta de munca si de competente nu tine pasul cu nevoile mereu in schimbare din sectorul economic, gradul de saracie este in crestere, iar inegalitatea in materie de venituri se mentine la un nivel inalt in Romania, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene in Romania, dupa ce Executivul…

- Daca ai ales sa nu stai timp de doi ani in concediu si te-ai intors mai repede la munca, ai dreptul sa primesti 650 lei, reprezentand stimulentul de insertie. Persoanele care se intorc mai repede la munca din concediul de crestere a copilului trebuie sa stie ca nu pot fi concediate pe toata…

- Profesorii boicoteaza simularea examenului de evaluare nationala. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor didactice din 1.100 unitati medicale…

- Companiile vinicole din Moldova au produs anul trecut 180 de milioane de litri de vin, fiind cea mai mare productie din ultimii sapte ani. Creșterea volumului a generat si exporturi in valoare de peste 128 de milioane de dolari.

- Un barbat a postat pe o retea de socializare un proces verbal prin care tatal sau, decedat din 2011, a fost amendat de Politia Locala pentru ca si-a scos la vanzare masina intr-un loc neadecvat. Reprezentantii Politiei Locale recunosc eroarea si sustin ca dispecerul nu a fost atent cand a efectuat verificarea…

- Acuzatii extrem de grave ale lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit si a lansat afirmatii grave. A vorbit despre falsificari de probe ale procurorilor DNA, dar si despre celebrul Mircea Negulescu."Cresterea numarului de achitari, sporirea cheltuielilor…

- Prevenirea accidentelor in care sunt implicati pietonii ramane o prioritate a Inspectoratului de Politie Judetean Alba. In cadrul unei actiuni desfasurata ieri, 20 februarie, la nivelul intregului judet, au fost depistati peste 150 de pietoni ce s-au angajat in traversari neregulamentare. La data de…

- 85% din relaționarea cu clientul va fi efectuata fara a interacționa cu niciun om pâna în 2020, prevede un studiu condus de Gartner. Giganții din eCommerce precum Amazon, Walmart și eBay au abordat acesta tehnologie subtil, îmbunatațind eficacitatea echipelor ce utilizeaza inteligența…

- Exporturile japoneze au avansat in ianuarie pentru a 14a luna consecutiv, impulsionate de livrarile de autovehicule hibride si componente electronice catre China, semn ca cererea solida la nivel mondial de bunuri japoneze a continuat sa sustina cresterea celei de-a treia mari economii a lumii, potrivit…

- Cresterea criminalitatii in provincia braziliana Rio a dus la mobilizarea armatei. Guvernul vrea sa puna capat astfel violentelor intre gruparile rivale soldate cu morti si raniti.Nu e prima data cand armata se ocupa de securitatea oraselor braziliene.

- A fost emisa autorizatia de construire pentru nodul rutier Sebes al Autostrazii Sebes-Turda, capatul dinspre Autostrada Deva- Sibiu si DN1. Lucrarile sunt estimate la valoarea de 75 de milioane lei si ar trebui sa dureze 18 luni. Potrivit documentului datat 16 februarie, se autorizeaza executarea lucrarilor…

- Primaria comunei Cobadin a atribuit recent un contract de modernizare trama stradala in comuna Cobadin, localitatile Cobadin si Viisoara. Potrivit licitatiapublica.ro, valoarea estimata a contractului de lucrari este de 4.003.255,92 lei fara TVA sau 884.893 euro fara TVA calculate la cursul de schimb…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca datele INS privind cresterea economica a Romaniei de anul trecut, de 7%, cea mai mare din UE, arata viabilitatea programului de guvernare. "Ieri (miercuri - n.r.) am avut o veste foarte buna (...) Institutul National de Statistica a confirmat ca in 2017…

- Rata anuala a inflatiei, record al ultimilor 5 ani Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,3%, dupa ce in decembrie fusese de 3,3%. Rata anuala a inflatiei a fost în ianuarie de 4,3%, dupa ce în decembrie fusese…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), organizația reprezentativa a elevilor din județ, solicita Consiliului Local Municipal Constața și primarului Decebal Fagadau creșterea finanțarii educației, in contextul discuțiilor privind adoptarea bugetului local pe anul 2018. In cursul saptamanii trecute am…

- Posta Romana are resurse pentru a se reinventa, detine suficient capital financiar si de incredere pentru a continua sa fie o companie performanta, dar recunoastem si faptul ca beneficiarii directi ai serviciilor noastre au destule sa ne reproseze, a declarat, intr-un interviu acordat…

- Autoritațile din Jimbolia vor reabilita, cu bani europeni, urmatoarele strazi: Calea Marașești – intre Calea Kikindei și strada Basarabia, strada Ioan Slavici – intre strada Republicii și strada Spre Vest și strada Liviu Rebreanu – intre strada Peter Jung și strada Spre Vest. „Lucrarile…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. “PIB-ul României a accelerat în 2017 la un nivel estimat la 6,7%,…

- Sonae Sierra, compania imobiliara internaționala dedicata nevoilor investitorilor imobiliari cu amanuntul, iși dezvolta portofoliul in EMEA, oferind servicii de leasing, managementul proprietații și servicii de management al facilitaților pentru 209.000m2 GLA. Aceasta suprafața cuprinde spații suplimentare…

- In luna decembrie a anului trecut, Primaria Urlati a reusit sa finalizeze procedurile de achizitie pentru o serie de lucrari de modernizare a strazilor. Astfel, pe data de 8 Decembrie, s-a incheiat Raportul procedurii pentru achizitia publica avand ca obiect P.T., asistenta tehnica din partea proiectantului…

- Salah Abdeslam, singurul suspect care a supraviețuit in urma atacurilor teroriste din Paris din 2015, este judecat de o instanța belgiana, in cazul impușcaturilor care au dus la arestarea sa, scrie BBC News. Salah Abdeslam a fost capturat la Bruxelles in 2016, la patru luni dupa atacurile din Paris.…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air va opera din aprilie 26 de zboruri pe saptamana din capitala Romaniei catre Londra, fata de 21 cate sunt in prezent. Cresterea frecventei zborurilor vine pe fondul majorarii numarul...

- Cresterea PIB ar putea decelera de la 6,3% in 2017, cel mai ridicat ritm din 2008, la 4,2% in 2018, 3,4% in 2019, respectiv 3,1% in 2020, in paralel cu majorarea investitiilor productive, diminuarea ratei de crestere a consumului si o schimbare de tendinta pe piata fortei de munca, apreciaza analistii…

- Robert Licu (48 ani), unul dintre cei mai buni interi dreapta din istoria echipei nationale, a intrat in batalia pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, pentru care mai candideaza Alexandru Dedu si Narcisa Lecusanu. Medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 1990,…

- SAP România își continua expansiunea pe piața locala prin dezvoltarea centrului din Timișoara, unde compania a inaugurat luni, 29 ianuarie, un nou etaj în cladirea de birouri din City Business Center. Noua echipa va activa în cadrul diviziei de Cloud Service Center, care…

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…

- Documente atasate: program Calin Popescu Tariceanu a anuntat ca noul guvern va creste salariul minim cu 100 de lei pe an, fata de 200 de lei, cat prevede actualul program de guvernare. Citeste aici programul de guvernareDin prevederile programului:- Guvernul va propune…

- Analistii Bancii Mondiale au revizuit, in crestere cu doua puncte procentuale, de la 4,4% la 6,4%, avansul economiei Romaniei pentru 2017, dar a avertizat asupra unei incetiniri in 2018. Banca Mondiala estimeaza o crestere de 4,5% al economiei romanesti in acest an, ceea ce echivaleaza cu o incetinire…

- Sute de mii de angajati ai institutiilor federale din Statele Unite sunt in concedii fara plata de cateva zile in contextul imposibilitatii aprobarii bugetului de tranzitie, din cauza disputelor intre, pe de o parte, presedintele Donald Trump si congresmenii republicani, iar, pe de alta, politicienii…

- Primarul Robert Negoita va participa maine, 19 ianuarie, la ora 11.30, la o acțiune de verificare a lucrarilor de reabilitare termica desfașurate in Sectorul 3. Vizita de lucru este prilejuita de rambursarea fondurilor europene din cadrul proiectelor „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de…

- Potrivit unui Act Normativ publicat recent in Monitorul Oficial, pensia minima garantata va creste la 640 de lei, marirea urmand a fi facuta de la 1 iulie si pana la 31 decembrie 2018. In momentul de fata pensia minima garantata este de 520 de lei, indiferent de data pensionarii. Cresterea este prezentata…

- Agentia Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ, dar a avertizat ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care ...

- S.C. CALIROM S.R.L., cu sediul in Municipiul Campia Turzii, str. Tudor Vladimirescu, nr. 53A, jud. Cluj, deruleaza incepand cu data de 19.12.2017, proiectul intitulat: ”Cresterea competitivitatii SC CALIROM SRL, prin achizitionarea de echipamente performante”. Read More...

- La peste 5 milioane de lei este estimat costul reabilitarii fostelor sali de cinema din Palatul Vulturul Negru. Finantarea ar urma sa vina in baza Planului integrat de dezvoltare urbana – obiectivul 3 Cresterea calitatii vietii in cadrul polului de dezvoltare urbana, respectiv obiectivul…

- In Mexic, inflatia a atins cel mai accelerat nivel din ultimii 17 ani, condusa de costuri mai ridicate pentru alimente si pentru energie, care se datoreaza valorii scazute a peso-ului, moneda nationala a Mexicului, potrivit Wall Street Journal. Indicele preturilor consumabilelelor a crescut…

- Consumul trebuie orientat catre productia interna, iar acest lucru nu se poate face decat prin cresterea competitivitatii, respectiv prin investitii si tehnologizare, sustine Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romanie (AAFBR). "Daca mergem 25 de ani in…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad este beneficiarul unui proiect prin care se doreste cresterea calitatii actului medical. Suma totala a proiectului este de 13.335.994 lei, iar cofinantarea Spitalului, asigurata de Consiliul Judetean, este de 269.000 lei. Obiectivul general al proiectului este…

- Revenirea la munca dupa vacanta nu este mereu usoara. Uneori poate fi însotita de oboseala, de sentimente de nostalgie ori trisete. Specialistii vorbesc despre „depresia postvacanta”, însa în general, nu se impune un tratament anume, cu exceptia situatiilor exterm de…

- Proiectul: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” -finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de catre AMD DIGITAL GRUP SRL Titlul Proiectului: „Cresterea competitivitatii societatii AMD DIGITAL GRUP SRL” – Numele Beneficiarului: AMD DIGITAL GRUP SRL…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Coompania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…