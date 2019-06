Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier al Marii Britanii va fi anunțat pe 23 iulie, a informat marți Partidul Conservator, membrii formațiunii politice urmând sa aleaga între Boris Johnson și Jeremy Hunt, transmite Reuters. Înlocuitorul Theresei May va fi ales, prin vot prin corespondența, de cei aproximativ…

- Savid Javid, unul dintre candidații pentru postul de premier al Marii Britanii a declarat meircuri ca rivalul sau Boris Johnson este ”știrea de ieri” și este timpul ca o noua generație sa preia puterea in cadrul Partidului Conservator, relateaza Reuters potrivit mediafax.”Eu sunt candidatul…

- Formațiunea politica de guvernamânt a Marii Britanii, Partidul Conservator, va alege un succesor al premierului Theresa May în saptamâna care va începe pe 22 iulie, au informat oficialii britanici marți, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. În prima…

- 'Demisia anuntata de premierul britanic este un gest asteptat, predictibil si necesar. Demisia efectiva va interveni in iunie, insa anuntul s-a facut nu intamplator inainte de ziua de 26 mai, inainte de alegerile europene la care Marea Britanie va participa, chiar daca prezenta europarlamentarilor…

- Theresa May a anuntat, vineri, ca va demisiona din functiile de lider al Partidului Conservator si de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, in contextul impasului politic generat de Brexit. Va ramane in funcția de prim-ministru pana va fi ales un succesor. Theresa May a declarat ca a facut…

