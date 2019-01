Stiri pe aceeasi tema

- Președintele CSM, judecatoarea Lia Savonea, l-a acuzat miercuri pe președintele PNL Ludovic Orban ca a facut afirmații care pot afecta independența justiției, dupa ce șeful liberalilor a criticat Inspecția Judiciara in problema protestului din 10 august.Context: Marti, Inspectia Judiciara a solicitat…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire de serviciu și nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor, abateri…

- Liderul deputatilor USR, Dan Barna, a declarat, in plenul Parlamentului, ca exista "emotii" la nivel national si european pentru preluarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, pentru ca in tara noastra "sunt puse sub semnul intrebarii" independenta sistemului judiciar si statul de drept,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Arad, ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea prin care ministrul justitiei este singurul actor care sesizeaza Inspectia...

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a negat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al partidului, ca l-ar vrea remaniat pe ministrul Justitiei."Nu e adevarat, eu il sustin", a declarat Dragnea. Presedintele PSD a sustinut ca, in opinia sa, procedura de revocare a procurorului general…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca il susține in continuare pe ministrul Tudorel Toader. Liderul ALDE susține ca nu a discutat cu Liviu Dragnea despre prestația ministrului Justiției...