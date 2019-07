Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a declarat vineri ca, potrivit legii, responsabilitatea formularii propunerii de constituire a completurilor specializate de la Instanta suprema revenea presedintelui ICCJ sau vicepresedintelui care a coordonat activitatea in materie penala.



"In calitate de presedinte CSM voi convoca Sectia pentru judecatori in vederea analizarii responsabilitatii conducerii Instantei supreme, cel mai probabil printr-un control al Inspectiei Judiciare. Potrivit articolului 19 alineatul 3 din Legea 304/2004, responsabilitatea formularii…