Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a primit o mulțime de mesaje de incurajare astazi din partea rudelor și a pritenilor. Toate astea dupa ce vedeta a facut publica o poza de album cu parinții și sora sa. Imaginea a fost insoțita de un mesaj emoționant scris in limba engleza. Citește și: Primele imagini cu mama Anamariei…

- In ultimele zile, au aparut tot mai multe informații conform carora Ionela Prodan ar avea metastaze pancreatice și și-ar trai ultimele zile de viața. Satula de toate aceste zvonuri, fiica artistei, Anamaria Prodan Reghecampf, a decis sa vorbeasca deschis despre starea de sanatate a mamei sale, cu reporterii…

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Universitar Elias. Starea ei nu e deloc buna. Anamaria Prodan nu vrea ca publicul sa știe ce se intampla cu mama ei. Cantareața a mai fost internata, in ianuarie, cand i-a fost montat un holter. Se pare ca problemele nu sunt numai de natura cardiaca. Interpreta…

- Ionela Prodan trece prin momente cumplite. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm. Tratamentele administrate pentru boala ei nu au avut efect și i-au provocat femeii și alte afecțiuni. Mama Anamariei Prodan a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din București. Ea a fost diagnosticata…

- Ionela Prodan este internata in stare grava, la Spitalul Elias din Capitala. Mama Anamariei Prodan are probleme la pancreas și la ficat. Starea de sanatate a interpretei de muzica populara s-a deteriorat grav, miercuri (21 martie). Medicii i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este…

- Un membru al lumii interlope din Iași care ar fi obținut zeci de mii de euro din traficul de carne vie a fost condamnat de Tribunalul Iași la 11 ani de inchisoare. Mircea Cristian era activ și pe piața prostituției din Iași, insa cei mai mulți bani ii obținea de pe urma fetelor pe care […] The post…

- Anamaria Prodan a ieșit in oraș, semn ca mama ei, Ionela Prodan, nu este in stare grava așa cum s-a spus. Anamaria Prodan a fost cu zambetul pe buze, deci nu sunt motive de ingrijorare in privința starii de sanatate a indragitei cantarețe de muzica populara Ionela Prodan. „Imi iubesc prietenii, imi…

- Ionela Prodan a ajuns la spital, informeaza romaniatv.net. Indragita cantareața de muzica populara ar fi fost dusa la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. „Da, este internata, dar doar pentru analize. Ea trebuie sa isi refaca la fiecare doua luni setul de analize.…

- HOROSCOP 17 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Sile Camataru se afla in inchisoare, unde iși ispașește o pedeapsa de cinci ani și jumatate. A primit saptamana avceasta o veste buna: fiica lui, Nicoleta, a adus pe lume o fetița, care este perfect sanatoasa. Ea a primit numele Nicole Giulia, anunța prostiri.info. Parinții micuței i-au amenajat un…

- Taxa auto revine din vara. Ea ar urma sa fie intre 50 și 3.000 de euro, in funcție de norma de poluare, informeaza Digi 24. Cea mai probabila soluție ar fi o taxa platita o singura data, la inmatricularea mașinii, dupa care proprietarul automobilului va plati un impozit progresiv, dupa modelul german.…

- Un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Nicolae Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni, conform observator.tv. Pretenii tanarului au afirmat ca acesta nu…

- Anamaria Prodan dorește ca fiicele sale, Rebecca și Sarah, pe care le are din casnicia anterioara celei cu Laurențiu Reghecampf, sa fie independente. Marturisirea a fost facuta de Anamaria Prodan in cadrul unei emisiuni de televiziune. Motivul ADEVARAT pentru care Ionela Prodan a ales sa plece…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Șoferii primesc o veste buna. Cei care au fost amendați pentru ca au fost prinși fara rovigneta vor scapa de plata amenzii daca nu vor fi informați de sancțiune in termen de 4 luni, informeaza romaniatv.net. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat astazi legea prin care soferii care circula fara rovigneta…

- Exatlon 6 martie. Cosmin Cernat a facut astazi un anunț trist. Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza problemelor de sanatate, așa ca el va pleca acasa. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni sa isi ia ramas bun de la ceilalti […] The…

- Celebra “Bunesa” s-a batut ca-n „Șapte pacate” cu Diana Gureșoaie și fetele din Brigada „Secția 19”, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini de la macel. Scenele de o violența rara s-au petrecut intr-unul dintre cele mai luxoase localuri din Herastrau. A fost…

- Doisprezece senatori și deputați PSD au depus o propunere legislativa prin care anumiți polițiști și militari ar putea beneficia de bani de la stat pentru a-și plati ratele la casa. Propunerea legislativa a fost depusa la Camera Deputaților (aceasta este prima camera sesizata) și urmeaza sa intre la…

- In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi de Radu Valcan, in noul sezon al emisiunii telespectatorii…

- Vestea trista potrivit careia Ionela Prodan a murit i-a șocat pe milioane de oameni. La cateva ore dupa ce informația falsa a circulat pe internet, Anamaria Prodan a facut declarații acide in legatura cu acest subiect delicat pentru orice copil care iși iubește mama. Va reamintim ca la inceputul acestui…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- Manchester United a caștigat in extremis partida susținuta in deplasare cu Crystal Palace, scor 3-2 printr-un gol marcat in prelungirile partidei. Condusa cu 2-0 pe tabela de marcaj, Palace punctand prin Townsend (min.11) și van Aanholt (min.48), United a reușit sa intoarca incredibil rezultatul plecand…

- Autopsia capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, decedat duminica la Udine, va fi efectuata marti, iar funeraliile vor avea loc joi la Florenta, a anuntat luni clubul italian de fotbal. ”Fiorentina si familia lui Davide va informeaza ca autopsia va fi efectuata maine (marti). (…) Funeraliile…

- Celia, colega de scena a lui Karym, cu care, in 2017, a lansat melodia “La doua capete”, i-a transmis un mesaj de incurajare artistului, dupa ca tatal acestuia sufera de aceași boala care a rapus-o pe Denisa Raducu. “Capul sus, Karym! Viața ne invața sa depașim toate incercarile ei, important e sa ramanem…

- Crima comisa intr-un local din apropiere de gara din Satu Mare a șocat comunitatea. Nicoleta Dunca, o barmanița de 43 de ani, a fost atacata de un barbat care intrase in bar ca sa fure bani. Dupa ce a ucis-o, suspectul a incercat sa fuga din țara, insa, la doar 10 minute, dupa ce a […] The post Mesajul…

- Veste șocanta din Italia! Davide Astori (31 de ani), capitanul Fiorentinei, a murit inaintea meciului pe care echipa sa trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa a 27-a din Serie A TIM, anunța Digi Sport.Fundașul Fiorentinei a decedat noaptea trecuta, in camera sa de hotel, cel mai probabil…

- Vești triste pentru rudele, prietenii și fanii actorului de comedie Jan Paler. Acesta a fost internat de urgenta de medicii din Ploiești, dupa ce acesta a ajuns la spitalul de acolo. Unii dintre apropiați au facut dezvaluiri despre starea de sanatate a artistului sub protecția anonimatului. Jean Paler…

- Anda Adam a trecut prin momente cumplite la intoarcerea in țara, de la ”Exatlon”. Cantareața a ajuns in carje dupa o accidentare destul de serioasa suferita la unul din genunchi, și in cateva zile a ajuns pe masa de operație. Dar iata ca dupa zilele mohorate, soarele a rasarit și pe strada Andei Adam!…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Clipe grele pentru Maia Morgenstern. Celebra actrița a ajuns la spital, dupa ce a cazut in timp ce era pe scena unui teatru. Ajunsa la spital, doctorii care s-au ocupat de ea, i-au dat o veste trista: avea o mana rupta, așa ca au fost nevoiți sa ii puna ghips. Cu toate ca are mana […] The post Maia…

- „The Motans” revine cu o noua piesa care se numește “Drama Queen”, o noua surpriza pentru fanii artistului. Piesa a fost compusa și produsa de solistul trupei de peste Prut, Denis Roabeș, și Alex Cotoi, cu care a mai colaborat și pentruhit-urile “Friend Zone”, “Weekend”,“Nota de plata”, “August”. De…

- Vica Blochina locuiește intr-un apartament a carui valoare se ridica la 350.000 de euro, un cadou de la fostul selecționer Victor Pițurca, de pe vremea cand ii era amanta. De cand a devenit proprietara, vedeta nu pare sa fi platit de prea multe ori intreținerea la timp. Dovada stau multitudinea de…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce, in luna ianuarie, a ajuns de urgenta la spital, din pricina unor probleme cardiace. Intre timp, interpreta de muzica populara a fost externata, iar starea sa de sanatate este una buna. Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre…

- Dana Chera, fosta Grecu, este insarcinata. Vedeta Antenei 3 va deveni mama pentru a treia oara la varsta de 40 de ani. Trecuta recent printr-un divorț, jurnalista susține ca se simte implinita și este foarte fericita ca a ramas gravida. Dana Chera mai are o fata de 14 ani și un baiat de 11 ani, […]…

- Fructul oprit, 21 februarie 2018. Sonia este suspecta de cancer și profita din plin ca se afla la Istanbul, unde iși continua analizele medicale. Se afla impreuna cu soțul ei in luna de miere, insa acesta nu este la curent cu problemele de sanatate cu care se confrunta. Astfel ca Sonia face tot posibilul…

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…

- Veste-bomba in showbiz-ul romanesc! Unul dintre foștii jurați de la “MasterChef” divorțeaza dupa aproape trei ani de casnicie. Decizia vine dupa ce numele celebrului bucatar de la PRO TV a fost in mijlocul unui scandal uriaș: soția lui l-a acuzat de violența domestica. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Exatlon 20 februarie. Giani Kirița este marele absent al concursului de marți seara! Fostul fotbalist a ajuns la spital, in urma unei accidentari. El va fi supus unui test medical. Nu se cunoaște, deocamdata, ce are Giani. Dupa ce Ion Oncescu a parasit competiția din motive de sanatate, Giani a ajuns…

- Recent, Maria Constantin și-a facut apariția la brațul unui barbat misterios, despre care toata lumea credea ca este noul ei iubit. Dupa divorțul de Marcel Toader, blondina s-a dedicat mai mult vieții profesionale, dar o fotografie postata chiar de ea a starnit numeroase controverse. Cum multa lume…

- Solista de muzica populara Ionela Prodan a fost vizitata la spital de fiicele sale, Anamaria și Anca. Renumita cantareața de muzica populara Ionela Prodan se afla in continuare in spital, acolo unde a fost internata luna trecuta dupa ce s-a simțit rau . Artista este vizitata zilnic de cele doua fiice…

- Ionela Prodan si-a ingrijorat fanii dupa ce a ajuns de urgenta la spital saptamana trecuta, din pricina unor probleme cardiace. Celebra interpreta de muzica populara a oferit, in exclusivitate, primele declaratii pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , direct de la spital.

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…