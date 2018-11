"Buna dimineata tuturor prietenilor mei. Contrar celor aparute pe internet referitor la persoana mea, va anunt ca sunt foarte bine, am avut in aceste zile multe evenimente la care am participat cu drag, filmari de care sper sa va bucurati de sfintele sarbatori care se apropie. Bunul Dumnezeu m-a inzestrat cu multa sanatate lucru pentru care nu pot decat sa ii multumesc zi de zi. Cat despre cei care dezinformeaza in mod voit, ma rog aceluiasi Dumnezeu sa le dea minte si sa inceteze cu aceste glume sinistre aparute si la adresa altor colegi artisti. Va imbratisez cu toata dragostea mea pe fiecare…