- Marele favorit al scrutinului, presedintele in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale din Finlanda, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP."Sunt…

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP. "Sunt surprins si miscat de aceasta…

- Finlandezii au inceput sa voteze duminica in primul tur al alegerilor prezidentiale care ar urma sa fie castigat de liderul in exercitiu Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova, relateaza AFP. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Prezentatoarea de talk-show Oprah Winfrey a infirmat speculatiile ca va candida la presedintia SUA in 2020, afirmand intr-un interviu publicat joi ca nu este un lucru care i se potriveste,...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea adaugand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru Liviu Dragnea sau partidul.

- Steve Bannon, fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, va fi audiat in ancheta speciala privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016, dupa ce a fost citat de procurorul special Robert Mueller, informeaza New York Times, relateaza Reuters.

- 1. Klaus Iohannis nominalizeaza premierul propus de PSD PSD ramane la guvernare. Practic, activul PSD-ului nu sufera, PNL-ul ramane intr-o poziție secundara USR-ului. Liberalii vor continua sa faca același tip de opoziție, fara acțiuni concrete. USR-ul va face probabil in același mod, opoziție…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, chiar daca partidul din care face parte nu il va desemna drept candidat la viitorul Congres. 0 0 0 0 0 0

- Liviu Dragnea ar avea sanse mari sa castige alegerile prezidentiale, in opinia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, problemele penale ale liderului de partid nu reprezinta o piedica in a candida. „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, il refuza categoric pe președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, dupa ce acesta din urma a solicitat organizarea unui Congres extraordinar pentru stabilirea candidatului la alegerile prezidențiale din 2019.„Ar fi o mare greșeala. Daca noi am desemna un…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat…

- Fostul sef de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, a depus miercuri o plângere împotriva procurorului special Robert Mueller si a Ministerului Justitiei pentru depasirea mandatului lor în ancheta privind presupusa complicitate între Rusia si echipa candidatului republican,…

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, sambata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile…

- Curtea Suprema din Rusia a respins, sambata, o contestatie a liderului opozitiei ruse, Alexei Navalnii, la decizia Comisiei Electorale de a ii interzice candidatura la alegerile prezidentiale din martie 2018, relateaza Reuters.

- Fostul fotbalist George Weah, singurul african din istorie care a primit Balonul de Aur, a câstigat, joi, cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, dupa ce l-a întrecut categoric pe vicepresedintele Joseph Boakai.

- Legenda africana a fotbalului si senatorul George Weah a castigat lejer alegerile prezidentiale din Liberia, cu 61,5% din voturi, in turul secund care a avut loc marti, fata de 38,5% pentru adversarul sau, vicepresedintele Joseph Boakai, anunta AFP.

- Declarație surprinzatoare a liderului PSD! Liviu Dragnea a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca „PSD a caștigat alegerile, nu și puterea”, aratand cu degetul spre anumite instituții care „au ieșit matca lor instituționala” și „gestioneaza puterea nevazuta”. „Sa definim puțin puterea,…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru 'divulgarea de informatii privind securitatea nationala', dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski (centrul Finlandei), transmite…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc in ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa.Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata presedintiei…

- Laura Huhtasaari, numita si "Marine Le Pen a Finlandei", considera ca are sanse de a castiga alegerile prezidentiale din luna ianuarie, datorita iesirii partidului Adevaratii Finlandezi din coalitia guvernamentala. "Cresterea numarului partidelor europene care critica UE si imigratia se datoreaza…

- Finlanda va parasi Uniunea Europeana si se va pozitiona ca Elvetia pentru a isi proteja independenta, in cazul in care Laura Huhtasaari, candidatul prezidential din partea partidului eurosceptic Adevaratii Finlandezi, va castiga alegerile din luna ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a condamnat, luni, anuntul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro potrivit caruia principalele partide de opozitie nu au dreptul sa participe la alegerile prezidentiale din 2018, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de presedintele Milos Zeman pentru a deveni sef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP si EFE. Presedintele ceh i-a incredintat lui Babis…

- Principesa Margareta și-a manifestat luni seara, la Palatul Elisabeta, admirația pentru Finlanda, țara despre care a afirmat ca este "un drag prieten al Romaniei". "Principele Radu și cu mine suntem încântați sa gazduim aceasta seara, pentru a onora…

- Noul ambasador american in Rusia, Jon Huntsman, a declarat luni intr-un interviu acordat ziarului financiar rus Vedomosti ca unul dintre motivele racirii relatiilor dintre cele doua tari a fost "ingerinta" Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA in 2016, potrivit RIA Novosti."Nu as vrea…

- Chilienii iși aleg duminica un nou președinte, favorit fiind considerat miliardarul conservator Sebastian Pinera, relateaza Reuters și AFP. Sondajele de opinie arata ca Sebastian Pinera, care a fost președinte între 2010 și 2014 și conduce coaliția Chile Vamos,…

- Consilierii de la Kremlin discuta in prezent scenariile despre cum și cand va anunța Vladimir Putin participarea sa la alegerile prezidențiale din Rusia de anul viitor, scrie RBC. Putin inca nu și-a anunțat public candidatura, dar „este hotarat sa participe“, a declarat publicației un funcționar din…

- Laura Codruța Kovesi este unul din numele testate intr-un sondaj care evalueaza șansele unor candidați din zona de dreapta. Asemenea cercetari sociologice se fac in perioada premergatoare campaniilor electorale pentru a vedea care sunt șansele unui personaj sau altul intr-o confruntare politica. Toate…

- Petra Vlhova (Slovacia) a caștigat sambata slalomul feminin de la Levi (Finlanda), al treilea sau succes in Cupa Mondiala de schi alpin, cu timpul de 1 min 49 sec 98/100, devansand-o cu 10/100 pe tripla campioana mondiala, americanca Mikaela Shiffrin. Elvețianca Wendy Holdener a completat…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- Guvernul rus a alocat 3,5 milioane de știri pentru crearea unui flux de știri destinat exclusiv copiilor, ca parte a strategiei pentru tineri pe care Kremlinul o pregatește pentru alegerile prezidențiale din 2018.

- CAB a inceput judecata pe fond in dosar. In el, sunt acuzate Elena Udrea si Ioana Basescu. Un judecator de camera preliminara de la CAB a respins toate cererile si exceptiile invocate de Elena Udrea, Ioana Basescu, Dan Andronic si Victor Tarhon. A fost constatata legalitatea actelor de urmarire…

- Candidatul PNL la functia de primar al municipiului Deva, Florin Oancea, a castigat alegerile partiale organizate duminica, el reusind sa adune peste 42% din voturile electoratului, potrivit rezultatelor finale ale Biroului Electoral de Circumscriptie (BEC) Deva, scrie agerpres.ro. Membrii BEC…

- Candidatul PSD, Constantin Popescu, a castigat alegerile partiale din 5 noiembrie in comuna suceveana Dragoiesti, devansandu-l cu 100 de voturi pe contracandidatul sau liberal Adrian Ionet Bradatan, potrivit numaratorii paralele realizata de partide, anunta Agerpres.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, duminica seara, ca Florin Oancea, candidatul partidului pentru Primaria Devei, a castigat alegerile locale din acest oras. "Este sigur. Liberalul Florin Oancea a castigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL si un mare castig pentru deveni", a scris Ludovic…

- Acatrinei a avut un avans de 150 de voturi fata de candidatul clasat pe locul 2. Conform unor surse oficiale rezultatele la alegerile de la Bals au fost urmatoarele: PSD: 46,13-, PNL: 31,32-, ALDE 15,02- si UNPR: 5,4.

- Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau au fost invitati saptamana trecuta la audieri in Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, dupa cum anuntase presedintele comisiei, deputatul PSD Oana Florea. "In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane…