Satul românesc omagiat la Festivalul pentru Cultură, Artă și Tradiție, la Rupea Cea de-a doua ediție a Festivalului pentru Cultura, Arta și Tradiție aduce, in acest weekend, o serie de evenimente dedicate satului romanesc, dezbatute de invitați speciali, iar Ansambluri folclorice și artiști din toata țara au pregatit momente tradiționale, unice. Festivalul de Cultura, Arta și Tradiție, se desfașoara, astazi și maine, 26 și 27 Octombrie 2019, la Casa de Cultura Rupea. Intrucat anul 2019 a fost declarat anul omagial al satului romanesc, organizatorii au pregatit doua zile pline de evenimente culturale. In cadrul festivalului se va desfașura conferința ”Mai are nevoie omul modern,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

