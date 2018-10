Stiri pe aceeasi tema

- Clipe dramatice in familia unei celebre cantarețe de muzica populara din Romania. Casa parinteasca a cantareței de muzica populara Laura Lavric, din satul Costișa, județul Suceava, a fost mistuita de flacari, in timpul nopții de sambata spre duminica. Pompierii au stabilit ca incendiul…

- In plus, schimbarile se anunta din ce in ce mai tumultoase in urmatoarea saptamana incat un val de ger arctic loveste continentul si anunta sfarsitul temperaturilor de vara. Temperaturile de sfarsit de vara care s-au mentinut si in cursul lunii septembrie vor fi inlocuite de valuri…

- Una dintre cele mai mari patru companii de audit din lume, prezenta si in Romania, Deloitte Audit, a solicitat incetarea amiabila a contractului de audit incheiat cu operatorul de transport si de sistem din Romania, Transelectrica SA. Solicitarea Deloitte are in vedere data de 30 octombrie…

- Inundatiile si alunecarile de teren sunt fenomene des intalnite in Romania si provoaca pagube an de an. Insa, desi exista o asigurare obligatorie care acopera pagubele produse locuintelor de aceste evenimente, romanii continua sa ramana indiferenti. Totusi, de cand a fost implementata aceasta asigurare,…

- Pizza face senzatie intr-o comuna din nordul extrem al Romaniei. Un fost muncitor in constructii a dat lovitura deschizand o pizzerie in satul botosanean Hiliseu Horia. Localnicii sunt innebuniti dupa preparatul de origine italiana, iar vanzarile merg pe banda rulanta. Clientii vin si din satele invecinate…

- Localnicii din Carpinet, judetul Bihor se pot lauda cu multe lucruri demne de cinste si mandrie, care sa ii plaseze oricand in prima parte a unui top al superlativelor autohtone. Pastrarea istoriei si a traditiilor autohtone nealterate, peisajele montane de o frumusete rara, cea mai spectaculoasa…

- Daca pana acum cațiva ani toata lumea alegea destinații cat mai indepartate de Romania, in ultima vreme, turiștii au inceput sa opteze pentru o vacanța in Balcani, un road trip prin cele mai interesante locuri din sud-estul Europei.

- Aplicatia Messenger de la Facebook are mari probleme in mai multe zone ale Europei, inclusiv in Romania. Aplicația pentru mesaje a este offline pentru utilizatori iar multe mesaje au fost șterse automat, iar altii utilizatori se plang ca nici nu mai vad mesajele primite.