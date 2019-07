Sătul de poluare, un grup de locuitori din Jakarta a depus o plângere în justiţie împotriva guvernului indonezian Un grup de locuitori din Jakarta, exasperat de poluarea care sufoca megalopolisul, a depus joi o plangere in justitie impotriva guvernului indonezian, relateaza AFP.



Capitala indoneziana este invaluita intr-un nor toxic persistent de la inceputul lunii iunie si a fost in aceasta perioada in mod repetat clasata drept cel mai poluat oras din lume, potrivit aplicatiei AirVisual.



Treizeci de reclamanti, intre care militanti ecologisti, functionari si un sofer de taxi, doresc sa obtina fapte din partea liderilor indonezieni, dar mai ales sa alerteze locuitorii, inca prea putin… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

