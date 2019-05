Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Targoviste a informat ca, duminica, intre orele 10.00 – 16.00, vor fi inchise circulatiei auto 14 strazi din municipiu, in contextul mitingului electoral al PSD. Potrivit Epoch Times News, accesul in oraș este permis numai pentru simpatizanții psd-iști. Municipiul Targoviște este, duminica,…

- Procurorii DIICOT si politistii de la BCCO au descins si la un bloc de pe strada Poitiers, dar sursele Ziarul de Iasi sustin ca actiunile sunt mai ample, desfasurandu-se in mai multe locuri din oras. Vecinii din blocul de pe strada Poietiers spun ca nu stiu cine locuieste in ampartamentul verificat…

- Un iesean in varsta de 42 de ani a fost omorat duminica, 12 mai, de unchiul sau septuagenar. Tanarul a venit in vizita la batran si, dupa ce au consumat alcool impreuna, intre cei doi au izbucnit un scandal.

- Politistii si procurorii au demarat o ancheta dupa ce o femeie a fost injunghiata in gat, incidentul avand loc miercuri dimineata in fata unui magazin amanet din cartierul Mircea cel Batran din Iasi. La...

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul copilului de 3 ani, care a murit dupa ce a cazut in fosa septica a scolii din satul Buda, judetul Iasi. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul copilului de 3 ani, care a decedat dupa ce a cazut in fosa septica a scolii din…

- Un copil de trei ani a murit, marți, in urma unui incendiu care a izbucnit in locuința din satul Paușești, județul Iași, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Iași, copilul a fost scos din locuința in stare critica, cu arsuri pe corp, in urma incendiului care a izbucnit in locuința sa din satul Paușești,…

- O filmare facuta de un iesean surprinde o scena ciudata petrecuta in fata Unitatii de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi. Imaginile arata cum un batran care statea langa o banca la iesirea din spital este ridicat de unul dintre paznici si tarat in partea laterala a cladirii.

- Singuratatea l-a impins pe un batran din Vaslui sa faca un gest necugetat. Ramas singur, dupa ce copiii i-au plecat la munca in strainatate, a decis sa se sinucida. Barbatul s-a intins pe drumul național ce duce spre Bacau și și-a așteptat moartea.