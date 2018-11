Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de gospodari din localitatea galateana Odaia Manolache au dat crezare unor zvonuri care circulau prin sat legat de suspiciunea ca suinele au contactat virusul pestei porcine si s-au apucat sa isi sacrifice animalele.

- Locuitorii din satul Urleta din comuna Banești au motive de bucurie, dupa ce saptamana trecuta a fost asfaltata strada principala, pe o lungime de 2,2 km, iar anul viitor va fi realizata canalizarea intregului sat, fara a fi afectata lucrarea de asfaltare a drumului principal.

- Locuitorii din satul Slobozia-Dusca, Criuleni, vor avea o biserica noua. Lacasul in care sunt oficiate in prezent slujbele este foarte mic si neincapator pentru toti enoriasii. Asa ca in urma cu patru ani, Primaria a oferit un lot si a inceput constructia unei biserici noi.

- Locuitorii din județul Timiș, la fel ca restul romanilor, nu s-au prea inghesuit sa se prezinte la referendumul pentru modificarea Constituției. Cu toate acestea, intr-un sat din județul nostru a fost inregistrata o prezența record la urne. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central,…

- Locuitorii unui sat din Elveția sunt in culmea fericirii, intrucat indiferent ca lucreaza ori nu, vor primi peste 10.000 de lei, in urma unui proiect inedit. Astfel, reprezentanții unui sat din Elveția au decis sa faca un experiment social inedit, prin care toti locuitorii sa primeasca 2.500 de franci…

- Sentinta prin care familia Colteu a fost improprietarita, in anul 2006, de catre Judecatoria Ineu, cu aproape toate terenurile din satul aradean Nadas, a fost desfiintata de catre Judecatoria Bals. Decizia nu este, insa, definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La Ciugud, una dintre cele mai apreciate comune din Romania, prin grija APA CTTA Alba, locuitorii inhaleaza 24 din 24 mirosul incompetenței și indolenței. Ca de obicei, noi romanii, punem carul inaintea boilor. Or fi extraordinare drumurile pe camp, o fi grozava eoliana, nimeni nu spune ca pistele de…

- Premierul Pavel Filip a scris pe o rețea de socializare despre vizita sa de ieri in satul Rascaieții Noi din raionul Ștefan Voda. Premierul a ramas uimit de ospitalitatea și bucuria oamenilor dar și de cum au fost reparate porțiunile de drum din localitate.