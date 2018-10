Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii sunt bogația țarii și e de datoria noastra sa le valorificam potențialul. Este convingerea fondatorului "Edelweiss", Vlad Plahotniuc, care s-a intalnit cu adolescenții moldoveni, caștigatorii medaliei de bronz la olimpiada mondiala de robotica din Mexic.

- Locuitorii din zona soselei Iasi – Barnova au cerut explicatii autoritatilor publice din cauza amanarilor repetate de finalizare a lucrarilor la un drum din comuna aflata la marginea municipiului. Investitiile in zona ajung la 8 milioane de lei.

- CHIȘINAU, 21 aug — Sputnik. Procurorii anticorupție au descins în ziua de 21 august la un cazinou din municipiul Chișinau. © Sputnik / Miroslav Rotari Percheziții cu mascați: Iata de ce a fost reținut un interpret din Moldova - Video Operațiunea a demarat înca saptamâna…

- Orasul Racari este in sabatoare timp de doua zile, 18-19 august . Zilele orasului Racari, sunt un prilej de a arata lumii ca orasul Racari, o localitate aflata la jumatatea drumului dintre actuala capitala a Romaniei si fosta capitala a Tarii Romanesti, este locul unde istoria, cultura, traditiile si…

- CHIȘINAU, 16 aug – Sputnik. Guvernul ar putea sa nu accepte vacanța de noua zile, propusa pentru sfârșitul lunii august de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. © Sputnik / Miroslav Rotari In luna august, bugetarii din Moldova vor avea mai multe minivacanțe Proiectul,…

- 35 mii de cetateni au un nou post de salvatori si pompieri, inaugurat la Leuseni. Acesta va deservi 19 localitati din raionul Hancesti, dar si localitati din Romania, aflate la frontiera, pe o distanta de pana la 30 km. La deschidere a participat premierul Pavel Filip, care a mentionat ca siguranta…

- Satul Porumbrei din raionul Cimislia a ajuns in ultimii ani un model de dezvoltare. In localitate natalitatea creste, in medie, de la an la an cu cinci la suta. Satul se poate mandri si cu bastinasii, care odata plecati de acasa, au inceput sa revina.

- Anul trecut Romania a fost vizitata de 12 milioane de turiști, o valoare care nu a mai fost atinsa din 1990. Este un rezultat extraordinar care ne confirma faptul ca avem o țara frumoasa, admirata de turiștii care provin in proporție de peste 80% din Uniunea Europeana. Cu toții am auzit povestea Orient…