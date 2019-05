Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Construire Centru de Excelenta pentru Diagnosticarea si Tratamentul Dementei Alzheimer”, propus spre finantare de catre Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi a fost declarat eligibil. Proiectul are o valoare de 1.444.444 de euro (din care 1.300.000 finantare nerambursabila) si va intra in…

- Cei mai mulți dintre noi ne incepem ziua cu o cafea, ale carei beneficii sunt arhicunoscute. Pe termen lung insa, consumata in cantitați foarte mari, cafeaua poate da dependența, susțin medicii. Chiar daca nu exista o statistica la nivel național privind numarul persoanelor afectate de consumul excesiv…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a precizat ieri la Iasi, in timpul conferintei de presa, ca ambele controale, si cel de la Spitalul „Sfantul Spiridon", si cel de la Institutul de Psihiatrie „Socola", au fost initial controale de rutina, care se fac conform unui plan anual de catre Corpul de Control,…