Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana este ingrijorata ca producatorii auto din Germania vor incerca sa exporte vehiculele diesel vechi retrase de pe piata germana in Europa de Est, in cadrul unui program national de stimulente, a declarat comisarul pentru Industrie Elzbieta Bienkowska, transmite Reuters.Constructorii…

- Identificarea proiectelor investiționale și a oportunitatilor de impulsionare a schimburilor comerciale moldo-americane. Acestea au fost cele mai importante subiecte discutate aseara la emisiunea Fabrika.

- AROBS Transilvania, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de solutii de IT, o companie fondata si condusa de antreprenorul clujean Voicu Oprean, si-a achizitionat unul dintre cei mai puternici rivali de pe piata de solutii de monitorizare prin GPS a vehiculelor - compania S.A.S. din Bucuresti,…

- CHIȘINAU, 8 iul — Sputnik. Piersicii moldovenești au umplut piețele din Capitala. Recolta din acest an este mare, iar agricultorii se plâng ca nu au unde sa o comercializeze. © Facebook / Vasile ȘarbanIn curand vom avea noi soiuri de fructe și legume: Incalzirea globala e de vina…

- Langa Timișoara, la ieșire prin Freidorf, cand treci de Utvin, la intrare in Sinmihaiu Roman, s-a deschis o noua piața agroalimentara, unde vor vinde oameni de-ai locului din gradina proprie și producatori cu atestat. The post Piața noua la Sinmihaiu Roman, pentru producatorii locali și oamenii cu gradini…

- Apare un nou lanț de magazine in Romania. Este vorba despre un discounter din Rusia. Gigantul are in plan o mutare in forța pe piața locala. Compania intra tare in paine și vrea sa deschida nu mai puțin de 250 de unitați in țara noastra.Grupul, cu 600 de magazine in Rusia, are unitați in Belarus,…

- Valoarea tigarilor confiscate de autoritatile romane de pe piata neagra se ridica la aproximativ 20 de milioane de lei, in contextul in care un pachet de tigari se vinde aici cu circa 9,8 lei fata de 16 lei in magazine, conform datelor centralizate de stopcontrabanda.ro.

- ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune plafonarea prețului gazelor naturale din productia interna la producatori pana la data de 30 iunie 2021, la 55 lei/Mwh, reiese dintr-un proiect de hotarare publicat pe site-ul instituției. "Pentru asigurarea unui mediu concurențial corect pentru sectorul…