- Pompierii militari si cei civili au participat, marți, la o serie de acțiuni ce au vizat ridicarea de diguri de protectie din saci cu nisip, in doua zone din județul Salaj, pentru a preveni inundarea unor gospodarii si a unui pod de cale ferata, in urma ploilor abundente inregistrate in ultima saptamana.…

- Zece gospodarii din localitatea Camarzana au fost inundate ca urmare a scurgerilor de pe versanti, a informat marti, printr-un comunicat de presa, Institutia Prefectului Satu Mare, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a convocat sedinta extraordinara…

- Mai multe gospodarii din Salaj si curtea Registrului Auto Roman din Zalau au fost inundate, ca urmare a precipitatiilor din ultima perioada, pompierii intervenind pentru evacuarea apei si pentru monitorizarea zonelor cu pericol de inundatii, potrivit Agerpres. Potrivit datelor facute publice…

- Ploaia de sambata, 18 mai, a facut ravagii in mai multe localitați din țara. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI in urma ploilor torentiale au fost prejudiciate mai multe culturi agricole, iar in unele gospodarii, oamenii au avut nevoie de ajutorul

- Pompierii prahoveni au intervenit, marti, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate, precum si pentru indepartarea unor copaci doborati de vant pe carosabil, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), informeaza Agerpres.ro.Citește și: Rasturnare…

- In ziua de 28.03.2019, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la peste 10 incendii de vegetație uscata și maraciniș izbucnite in localitațile Ratești,Campulung, Merișani, Moșoaia, Leordeni, Davidești, Baiculești, Arefu și Godeni. Toate…

- Un drum judetean si mai multe gospodarii de pe Valea Ilvelor, din judetul Bistrita-Nasaud, au fost inundate - noaptea trecuta - in urma ploilor abundente, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta. In zona podului CFR de pe DJ 172D, la iesirea din localitatea Magura Ilvei, carosabilul…

- Cinci gospodarii din localitatea Magura Ilvei si doua portiuni din drumul judetean 172 D au fost inundate duminica noaptea, din cauza ploilor abundente. Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta din zona intervin pentru evacuarea apei.