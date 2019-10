Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer a anuntat miercuri ca a demisionat din functia de consilier onorific al premierului Viorica Dancila. "Am aflat recent ca doamna premier Viorica Dancila urmeaza sa efectueze o vizita in Statele Unite ale Americii si am fost foarte bucuros ca vom avea ocazia sa discutam toate aceste aspecte…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis sa il numeasca pe jurnalistul clujean, Liviu Alexa, in functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Cluj. In plus, senatorul Ionut Vulpescu a fost desemnat in functia de presedinte interimar al Consiliului National al partidului, a anuntat liderul social-democratilor,…

- Senatorul Ionut Vulpescu a fost desemnat miercuri, de Comitetul Executiv National al PSD, in functia de presedinte interimar al Consiliului National al partidului, a anuntat liderul social-democratilor, Viorica Dancila, potrivit Agerpres Totodata, CExN al PSD a decis desemnarea lui Liviu Alexa in…

- Stilistul Victor Micusa candideaza la funcția de consilier municipal in Chișinau pe listele PUN, partidul condus de Traian Basescu și Anatol Șalaru. Anuntul a fost facut de acesta intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Scandalul a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, intre 7 persoane din comuna Popesti, potrivit reprezentantilor Politiei Arges. Conflictul este unul mai vechi, se pare. Barbatii s-au luat la cearta, iar imediat a inceput si bataia. In urma altercatiei, doua persoane au fost transportate la spital,…

- ”Aseara, cu ocazia anunțului demisiei din funcția de consilier onorific al prim-ministrului, au venit in vizita la mine pe pagina oficiala elitele, exponenții omului nou, cel degraba denunțator de coprofagi. Marturisesc ca mi-a venit greu sa țin pasul cu nivelul intelectual ridicat al discuțiilor,…

- Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a anuntat luni, 22 iulie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca la concursul pentru functia de sef al Centrului National Anticoruptie (CNA) au fost admise noua candidaturi.

- Cunoscutul om politic, fostul primar al Zalaului, Radu Capilnasiu a demisionat din functia de presedinte al organizatiei municipale a PNL Zalau, dar si din functia de consilier judetean. Si asta incepand din 11 iulie. Functia de presedinte al organizatiei municipale a PNL a fost preluata, prin interimat,…