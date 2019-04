Stiri pe aceeasi tema

- * Trei din cele 420 de persoane aflate in greva la fabrica de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au parasit protestul si s-au intors la munca, dupa o luna de la demararea actiunii, a anuntat, marti, vicepresedintele sindicatului Samus, Radu Matica. * Un copil in varsta de patru ani…

- Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au inceput, luni, a sasea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare, trei dintre ei intrand in greva foamei. Sindicalistul Cristian Campan a declarat la protestul din fata fabricii ca nu a fost o decizie…

- Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au incheiat, vineri, a cincea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare. Presedintele sindicatului Samus, Sorin Faur, le-a spus grevistilor, la intalnirea din fata fabricii, ca nu a mai fost invitat…

- Muncitorii s-au intalnit in fata fabricii cu conducerea sindicatului Samus, care le-a transmis ca, desi a fost la Satu Mare ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, problema nu a fost rezolvata, astfel ca greva continua. "Se fac presiuni mai departe. Joi si vineri am mai trimis…

- Sute de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare se afla in a treia saptamana de greva generala. Ei cer doi lei in plus la ora de munca - și iși zic „vestele albastre”, dupa modelul francez. Suntem, totuși, in Romania. Unde revolta lor ar trebuie sa deschida o discuție, adesea evitata, despre…

- Tensiunile sunt mari la fabrica Electrolux din Satu Mare. Angajații sunt gata sa opreasca lucrul. Totuși, greva de avertisment a fost anulata, avand in vedere faptul ca patronatul fabricii a dat in judecata sindicatul „Samus”. Greva care trebuia sa aiba loc luni, 18 februarie a fost anulata, patronatul…