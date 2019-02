Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Turda au depistat un barbat – urmarit internațional. Acesta era cautat de catre autoritațile din Germania, fiind banuit de comiterea unor furturi prin care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 200.000 de euro. La data de 8 februarie,…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej si cei din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej au actionat pe raza de competenta in vederea prevenirii accidentelor rutiere. La data de 28 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, in colaborare cu politistii Sectiei 5 Politie Rurala…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej, Biroul de Investigatii Criminale, au depistat miercuri, 23 ianuarie, un tanar, de 24 de ani, din judetul Gorj, pe numele caruia era emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Cel in cauza a fost depistat pe raza municipiului Dej.…

- Politistii din cadrul municipiului Medgidia au depistat un barbat care era urmarit international pentru infractiuni de furt, fapte comise in Belgia. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala.Astfel, la data de 15 ianuarie a.c., o patrula mixta…

- Marți dupa-amiaza, in jurul orei 18:00, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Farcasa, județul Maramureș, au fost sesizati cu privire la un transport ilegal de material lemnos. Politistii s-au deplasat de urgenta pe D.J.108A, pe raza localitatii Salsig, si au oprit pentru verificari o autoutilitara care…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 noiembrie a.c., in jurul orei 15:00, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au depistat un barbat, in varsta de 58 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Lupeni, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.La data de 21 noiembrie a.c., in jurul…