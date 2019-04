Stiri pe aceeasi tema

- * Trei din cele 420 de persoane aflate in greva la fabrica de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au parasit protestul si s-au intors la munca, dupa o luna de la demararea actiunii, a anuntat, marti, vicepresedintele sindicatului Samus, Radu Matica. * Un copil in varsta de patru ani…

- In perioada 10 ndash; 14 aprilie, Colegiul National "Mircea cel Batran" va fi gazda intalnirii finale din cadrul Premiului International "Marco e Alberto Ippolito". Este vorba despre un concurs la care participa tineri din 12 tari ndash; Romania, Italia, Germania, Suedia, Cehia, Bulgaria, Republica…

- Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au incheiat, vineri, a cincea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare. Presedintele sindicatului Samus, Sorin Faur, le-a spus grevistilor, la intalnirea din fata fabricii, ca nu a mai fost invitat…

- Muncitorii s-au intalnit in fata fabricii cu conducerea sindicatului Samus, care le-a transmis ca, desi a fost la Satu Mare ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, problema nu a fost rezolvata, astfel ca greva continua. "Se fac presiuni mai departe. Joi si vineri am mai trimis…

- Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au inceput, luni, a cincea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare, potrivit Agerpres. Muncitorii s-au intalnit in fata fabricii cu conducerea sindicatului Samus, care le-a transmis ca, desi…

- Peste 200 de greviștii s-au adunat azi dupa-amiaza in fața fabricii Electrolux pentru a discuta cu ministrul Muncii, Marius Badalau care a venit la Satu Mare sa medieze conflictul care este in cea de-a patra saptamana de desfașurare. Alaturi de ministru și de liderii de sindicat, a fost prezent și prefectul…

- Mircea Lucescu povestește cum a invins de doua ori Suedia pe banca Romaniei in campania Euro '84, dezvaluie secretele succesului repurtat și cu Turcia la Stockholm in Liga Națiunilor, punandu-i in garda pe „tricolori" despre profilul și pericolele care vin din tabara nordicilor la debutul in preliminariile…

- Producatorul auto german Volkswagen va construi o noua fabrica in Serbia. Volkswagen a ales Serbia in defavoarea unor optiuni precum Romania, Bulgaria, Turcia si Macedonia de Nord, anunta Novosti. Chiar daca Romania si Bulgaria au fost candva favorite pentru aceasta investitie de proportii,…