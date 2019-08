Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de azi a Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Satu Mare a avut ca tema principala asigurarea siguranței in toate școlile din județ. Maie exact, s-a dorit clarificarea modului in care primariile au pregatit, din acest punct de vedere, instituțiile școlare din subordine pentru anul…

- Potrivit sursei citate, lucrarile constau in realizarea sistemului de captare a apei, realizarea unui lac de acumulare cu un volum de aproximativ 19.000 mc, care va fi utilizat ca rezervor de apa tehnologica si potabila, realizarea unui sistem de pompare a apei din lacul de acumulare si a unei gospodarii…

- Presedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa, a declarat, marti, ca modernizarea DJ 552 Craiova - Cetate reprezinta cel mai amplu proiect derulat de CJ in actualul exercitiu financiar, din punct de vedere al valorii. "In egala masura, este si una dintre cele mai semnificative investitii in domeniul…

- Ultimele date statistice dau populatia stabila a judetului Iasi, adica numarul celor care domiciliaza aici, de 791.210 persoane. Dintre acestea, resursele de munca - respectiv cei apti sa presteze activitati fizice sau intelectuale cu un anumit scop in cadrul economiei nationale - sunt in numar de 518.600…

- PNL Alba a transmis un comunicat de presa semnat de vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, in care anunța ca in aceasta saptamana a fost deschis șantierul aferent lucrarilor de modernizare la drumul județean 704 K, care asigura legatura dintre Saliștea și Vinerea – localitate componenta…

- Aproape 10 km ai drumului județean DJ 108 F, segmentul Șarmașag-Chieșd, vor beneficia in cadrul programului anual de reparații și intreținere drumuri județene (2019) gestionat și finanțat de Consiliul județean, de lucrari care constau in realizarea unui covor bituminos pe segmentul de drum județean…

- Șeful Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea a prezentat in cadrul ședinței Autoritații Teritoriale de Ordine Publica (ATOP) Vrancea, masurile ce urmeaza a fi luate la nivelul Inspectoratului, care sa conduca la prevenirea unor fapte antisociale cu impact mediatic și imbunatațirea climatului…

- Pentru prima sesiune a examenului național de Bacalaureat – 2019, in județul Satu Mare s-au inscris 2017 candidați. Dintre aceștia, 1788 de candidați provin din promoția curenta, iar 229 de candidați provin din serii anterioare. Calendarul examenului de Bacalaureat național sesiunea iunie – iulie 2019…