Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta la Spitalul Judetean Satu Mare unde un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la subsolul cladirii. Din primele informatii incendiul de la subsolul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare a fost provocat de un scurtcircuit intr o incapere ce are destinatia de croitorie, a declarat purtatorul…

- Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate miercuri seara in urma unui incendiu petrecut la subsolul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana Pop. Potrivit acesteia, incendiul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras- Severin, incendiul din Muntii Semenic a fost lichidat luni dupa-amiaza. "Incendiul din Muntii Semenic a fost lichidat. Elicopterul a efectuat 15 aruncari cu apa. Fortele de interventie de la sol raman la fata locului,…

- Un incendiu a izbucnit, sambata seara, in subsolul Spitalului Județean de Urgența din Sibiu, iar mai multe echipaje de pompieri incearca stingerea focului, transmite ISU Sibiu. „Nu sunt victime la incendiu. Sectia la care s-a petrecut evenimentul este Urologie, care este amplasata langa UPU. Acum se…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit azi noapte, pe strada Uricani din cartierul Micești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la autoturism, proprietatea lui T.C.L. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare a acestui incendiu, a ars…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in Constanta, pentru a lichida un incendiu de vegetatie uscata.Incendiul se manifesta pe Bulevardul IC Bratianu, in spatele Toyota Motor Expert. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta in localitatea Mineri.Potrivit ISU Delta, se intervine…

- Incendiul a fost raportat la 112 de soferi, care circulau pe DN 79 Arad – Oradea sau pe centura municipiului Arad, care au crezut initial ca au luat foc terenuri agricole, din cauza flacarilor care se vedeau pe o suprafata mare si a fumului dens. Pompierii ajunsi la marginea orasului…