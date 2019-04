Cei aproximativ 400 de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare, aflati in cea de-a opta saptamana de greva, analizeaza varianta depunerii demisiilor in bloc, o decizie urmand sa fie luata in cursul saptamanii viitoare, a declarat liderul sindicatului Samus, Sorin Faur, la protestul de joi dimineata din fata unitatii.



"Ar trebui sa va ganditi pana data viitoare sa facem ceea ce spunea domnul Marian Apostol (vicepresedintele Cartel Alfa - n.r.), eventual sa ne dam niste demisii, nu neaparat cu data pe ele. Sa le dam un termen, daca pana in 6 mai, ca oricum e liber saptamana…