- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare, Paula Gabor, incidentul a fost sesizat pe numarul unic 112 si a avut loc vineri dimineata, atunci cand un elev de 15 ani s-a urcat pe o balustrada, la etajul doi al scolii, de unde a cazut si s-a accidentat grav.…

- Un elev din clasa a VIII-a a scolii din localitatea Odoreu, judetul Satu Mare, a cazut de la etaj. Adolescentul, in varsta de 14 ani, a fost transferat cu elicopterul SMURD la o clinica de specialitate din Cluj Napoca.

- FOTO – Arhiva Copilul de 13 ani de la Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din orasul Nasaud care a cazut in urma cu o saptamana de la etajul doi al scolii, printre balustrade, a murit, scrie Mediafax. Copilul fusese gasit atunci inconstient de angajatii scolii. Potrivit medicilor de la Spitalul Clinic…

- Elevul de 13 ani al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Nasaud, care, in urma cu o saptamana, cazuse printre scari de la o distanța de aproximativ 10 metri a murit in aceasta dimineața. Copilul era internat la Clinica de Neurologie din Cluj-Napoca.

- Informatia a fost confirmata de catre sefa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Bistrita-Nasaud, Delia Rus, având în vedere ca acest copil era institutionalizat de aproape opt ani, alaturi de cei sase frati ai sai. Delia Rus a precizat ca de înmormântarea…