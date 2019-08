Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal de Satu Mare, Romeo Nicoara, impreuna cu un alt parlamentar al PNL, Florin Claudiu Roman, au depus la Camera Deputaților o initiativa legislativa prin care persoanele condamnate penal definitiv pentru fapte de coruptie sa nu mai primeasca pensie speciala. Propunerea a fost inregistrata…

- Deputatul PNL Florin Roman anunta ca va depune, joi, la Parlament, un proiect de lege care prevede ca cei care iau pensii speciale sau pensii de serviciu si sunt condamnati definitiv pentru coruptie, sa-si piarda acest drept, transmite coresponde

- Deputatul PNL Florin Roman anunța ca va depune, joi, la Parlament, un proiect de lege care prevede ca cei care iau pensii speciale sau pensii de serviciu și sunt condamnați definitiv pentru corupție, sa-și piarda acest drept.

- „Avand in vedere faptul ca in Romania exista o discrepanta foarte mare intre pensiile din sistemul public de pensii, care sunt in medie la un nivel de 1.150 de lei, comunicat pentru luna martie 2019 si alte categorii de pensii, in special pensiile de serviciu, care depasesc praguri de bun simt ale…

- ”Pentru mine, edificator a fost un interviu pe care domnul Rareș Bogdan ni l-a acordat noua, celor de la DCNews, in care dansul ne spune ca din masuratorile pe care le-au facut, lumea este impotriva pensiilor speciale. Unul dintre predicatele campaniei electorale, atat din partea PNL, cat și din…

- Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, prezinta pașii pe care pe care ar trebui sa ii parcurga partidele de opoziție pentru reducerea numarului de bugetari și a pensiilor speciale. CE FACEM CU BUGETARII? PNL a facut azi o declaratie importanta: ca vor reduce numarul de bugetari.…

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat ca a depus la Senat, in procedura de urgența, un proiect de lege pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal care prevede ca pedofilii, violatorii, criminalii și corupții sa fie exceptați de la eliberarea condiționata."PNL propune masuri concrete…

- Anunț exploziv al noului lider al PNL Rareș Bogdan, care impune viitoare linie in partid in privința pensiilor speciale. Nimeni in afara de militarii aflați in teatrele de razboi nu va beneficia de pensii speciale. Nici macar magistrații. Ceea ce inseamna ca pensiile speciale pentru judecatori și procurori,…