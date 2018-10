Stiri pe aceeasi tema

- Satu Mare Creativ este un concept care ruleaza cu succes in Cluj-Napoca, și pe care acum il aducem la Satu Mare! Dupa modelul ”Kreativ Kolozsvar”, Asociația Culturala pentru Tinerii din Satu Mare pornește seria workshopurilor și a trainingurilor creative pentru tinerii din oraș! Teme incitante [organizare…

- Sase tineri au depus plangeri la CEDO, pentru modalitatea in care este organizat examenul de BAC, pentru absolventii claselor cu predare in limba minoritatilor nationale, scrie Romania TV. Concret, tinerii acuza statul roman de discriminare, pentru ca elevii apartinand minoritatilor sustin Bacalaureatul…

- Principala tema de discutie va fi pregatirea presedintiei Consiliului UE, care va fi preluata tara noastra la inceputul anului viitor, potrivit documentului de presa al Reprezentantei CE in Romania. "Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile in temeiul articolului 50, Michel Barnier,…

- Asistenții medicali din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești au fost pionii principali ai simpozionului cu tema ”Actualitați și perspective in serviciile de ingrijire a afecțiunilor acute și urgențelor medico-chirurgicale”. Evenimentul a fost organizat, la Hotel Victoria, sub egida Ordinului…

- BeKid.ro, primul magazin online din Romania cu produse pentru copii care a introdus plata prin Bitcoin, a investit peste 150.000 de euro in achizitia unui spatiu modern de birouri pentru activitatea sa de call-center. Magazinul online a fost lansat in anul 2014 si in numai patru ani de la lansare a…

- Naționala feminina de volei a Romaniei a debutat cu o infrangere in preliminariile Campionatului European din 2019. Tricolorele au fost invinse azi, in Polivalenta din Craiova, de selecționata Bosniei și Herțegovina, cu scorul de 3-2 (25-21, 26-24, 23-25, 19-25, 11-15). ...

- Atmosfera electrizanta in prima zi a festivalului Untold de la Cluj-Napoca, din Romania. Nici cele cateva picaturi de ploaie nu i-au speriat pe tinerii care au venit sa petreaca patru zile și nopți de distracție in ritmurile muzici celor mai cunoscuți DJ ai momentului.

- Peste 84.000 de oameni au trecut, in prima zi, pragul taramului plin de magie, UNTOLD. Artiștii care au concertat in prima seara s-au aratat impresionați de scena principala a festivalului UNTOLD dar și de numarul mare de participanți. Cei mai așteptați artiști au fost cei de la THE CHAINSMOKERS, care…