Potrivit sursei citate, sambata, in fata Catedralei Romano-Catolice din Satu Mare va avea loc cea de-a VI-a editie a Intalnirii Cluburilor 'Drum Bun' si Parada Automobilelor de Epoca, fiind inregistrati participanti din Polonia, Ucraina, Ungaria si Romania, dupa care un grup de 20 de automobile vor porni in caravana Romania Go. 'Dupa evenimentul de la Satu Mare, o coloana formata din 20 de automobile vor porni in turul Romaniei, in cadrul Caravanei Romania Go, organizata de Ambasada Romaniei in Polonia, Ministerul Infrastructurii din Polonia, Cluburile 'Drum Bun' si Camera Bilaterala Romano-Poloneza.