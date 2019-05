Stiri pe aceeasi tema

- Patru biciclisti vor parcurge 1.000 km intr-un tur al Transilvaniei pe traseul: Baia Mare – Cluj-Napoca – Medias – Sibiu – Sebes – Orastie – Timisoara – Arad – Oradea – Carei – Livada – Baia Mare. Acest tur este un act caritabil și fondurile stranse vor merge inspre fetita Cenan Sarah, de 3 ani, […]

- „Atelierul Iepurașului” i-a avut ca oaspeți pe elevii clasei a V-a de la Școala Generala din Maderat, insoțiți de prof. Jennifer Nemeț. Aceștia au confecționat obiecte lucrate manual, toate in jurul temei sarbatorilor pascale. Atelierul a fost organizat in cadrul programului național intitulat…

- Cluj-Napoca, Oradea, Arad, Alba Iulia, Sinaia, Timișoara, Sibiu, Suceava sau Brașov sunt exemple de comunitați care s-au schimbat mult in bine in ultimii ani. Ce au in comun? Primarii și președinții de Consilii Județene ai PNL au reușit sa atraga și sa foloseasca fondurile europene la nivel record.…

- Miercuri, 3 aprilie, la Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, a fost dat in funcțiune un centru național de radioterapie. Cladirea care gazduiește buncarul a fost construita din fonduri proprii, iar echipamentul a fost achiziționat de catre Ministerul Sanatații in cadrul…

- Sphera Franchise Group, compania care opereaza franciza KFC in Romania, anunța introducerea paielor din hartie in toate restaurantele KFC din țara. Potrivit unui anunț al companiei, lanțul de restaurante renunță definitiv la utilizarea paielor din plastic de unică folosință,…

- Cei 220 de concurenți aparțin de 15 cluburi sportive din 12 localitați din țara (Arad, Baia Mare, Bistrița, Brașov, Cluj-Napoca, Florești, Madaraș, Miercurea Ciuc, Oradea, Roman, Târgu Mureș și Victoria) și dintr-un club din Budapesta, Ungaria. Cele mai populare categorii au fost cele…

- AROBS Transilvania Software saluta mișcarea #RomaniaVreaAutostrazi, iar vineri 15.03, la ora 15:00, timp de 15 minute, vom sista activitatea celor peste 800 de colegi și colaboratori din toate sediile din Romania: Cluj-Napoca, Suceava, București, Iași, Baia Mare, Targu Mureș și Arad. Cei aproape 50…

- Prestige Tours parte din consorțiul turc Caly Goup și turoperator cu 28 de ani de activitate neintrerupta pe piata turistica romaneasca a depasit in 2018, numarul de 30.000 de turiști spre Turcia, reprezentand o creștere de 47% fața de anul anterior. In 2016 Prestige Tours a extins numarul de curse…