Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani, rezident al unui centru pentru persoane cu dizabilitati al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, a decedat in cursul zilei de luni, dupa ce a fost plecat din centru pentru circa trei ore, potrivit institutiei. ‘Unul dintre…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Timis a inceput un nou curs de formare a asistentilor maternali profesionisti. La acest curs participa 46 de persoane din județul Timiș care doresc sa devina asistenți maternali profesioniști și care, in urma depunerii unei cereri…

- Sporul de tura de 15% primit de angajații Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) va fi inlocuit, din septembrie, cu sporul de noapte de 25%. Conducerea instituției a recurs la aceasta soluție pentru a putea asigura banii de salarii pana la sfarșitul anului, dar Sindicatul…

- Longevivul director al Direcției Generale pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului, Calin Puia, a fost mutat din funcția de director general al acestei instituții, pe perioada in care este cercetat disciplinar.

- Angajatii centrului de reabilitare de la Talmaciu nu au putut impiedica luni, ca un pacient internat cu retard mintal sa ii scoata ochii altui bolnav, avand in vedere repeziciunea cu care a actionat agresorul respectiv, se arata in concluziile anchetei facute de catre conducerea Directiei Generale de…

- Politia si conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului DGASPC fac anchete la un centru de recuperare din orasul Talmaciu, unde un pacient i a smuls ochii altuia, fara ca personalul sa poata impiedica agresiunea, a declarat, pentru AGERPRES, directorul DGASPC, Laura Vilsan.…

- Consilierii judeteni vor dezbate in sedinta ordinara de joi un proiect de hotarare care vizeaza structura de conducere a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC), institutie subordonata Consiliului Judetean. Patru sefe de la CJ isi vor pierde astfel functiile.

- Previziunile sumbre anunțate inca din ianuarie 2018 in legatura cu consecințele subfinanțarii județului Brașov prin bugetul de stat se adeveresc acum, la mijlocul anului. In condițiile in care bugetul județului Brașov din acest an a fost diminuat cu aproximativ 90.000.000 de lei comparativ cu 2017,…