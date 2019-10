Satu Mare: An slab pentru apicultori; numărul crescătorilor de albine, în scădere "Anul 2019 a fost unul foarte slab din cauza ploilor din perioada salcamului si a secetei care a urmat. In medie a fost o recolta de 3-5 kg/familia de albine, ceea ce este foarte putin. Apicultorul a fost nevoit sa recurga la hranire artificiala", a declarat Cornea. El a aratat ca numarul apicultorilor a scazut, iar din cauza schimbarilor de vreme noii apicultori se descurca mai greu. In schimb, pretul mierii a crescut cu 2-3 lei, ajungand la 20 de lei kilogramul de miere poliflora si 30 de lei mierea de salcam. "La noi sunt inregistrate 18.000 de familii de albine, cu un numar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Anul 2019 a fost un an slab pentru apicultorii din judetul Satu Mare, reusind sa obtina pana in 5 kg de miere de la o familie de albine, a declarat luni, pentru AGERPES, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine (ACA) Satu Mare, Nicolae Cornea potrivit Agerpres "Anul 2019 a fost unul foarte…

