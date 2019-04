Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au intrat luni în cea de-a sasea saptamâna de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare, trei dintre muncitori intrând în greva foamei, relateaza Agerpres. Greva de la Electrolux a…

- Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au incheiat, vineri, a cincea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare. Presedintele sindicatului Samus, Sorin Faur, le-a spus grevistilor, la intalnirea din fata fabricii, ca nu a mai fost invitat…

- Circa 400 de angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din Satu Mare au inceput, luni, a cincea saptamana de greva generala, nemultumiti de nivelul de salarizare, potrivit Agerpres. Muncitorii s-au intalnit in fata fabricii cu conducerea sindicatului Samus, care le-a transmis ca, desi…

- Sute de persoane si angajati ai fabricii de masini de gatit Electrolux din municipiul Satu Mare au participat, joi, la un mars in centrul orasului, liderii Cartel Alfa depunand o petitie catre Prefectura prin care solicita sa urmareasca aplicarea legii dialogului social. Protestatarii s-au adunat in…

- Sute de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare se afla in a treia saptamana de greva generala. Ei cer doi lei in plus la ora de munca - și iși zic „vestele albastre”, dupa modelul francez. Suntem, totuși, in Romania. Unde revolta lor ar trebuie sa deschida o discuție, adesea evitata, despre…

- 247 de angajați de la Electrolux au depus astazi, 13 martie sesizari la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Satu Mare. Reclamațiile au vizat in principal acordarea tichetelor de masa aferente lunii februarie. Muncitorii care au ieșit azi dimineața la greva au pornit spre sediul ITM Satu Mare pentru…

- Tensiunile sunt mari la fabrica Electrolux din Satu Mare. Angajații sunt gata sa opreasca lucrul. Totuși, greva de avertisment a fost anulata, avand in vedere faptul ca patronatul fabricii a dat in judecata sindicatul „Samus”. Greva care trebuia sa aiba loc luni, 18 februarie a fost anulata, patronatul…

- Dupa ce vicepreședinte Sindicatul Energia Rovinari, Manu Tomescu, a intrat marți in greva foamei, in fața sediului Complexului Energetic Oltenia, alți patru angajați au recurs la aceasta forma de protest. Mai mulți salariați au impiedicat o locomotiva sa preia vagoanele incarcate cu carbune.In…