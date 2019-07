Satu Mare: A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al noii clădiri a Spitalului Judeţean Potrivit sursei citate, firma castigatoare este din Timisoara si are la dispozitie 45 de zile pentru realizarea studiului de fezabilitate.



Proiectul prevede construirea unui corp de cladire nou, legat de cladirea principala actuala a spitalului, realizata in anii 1970.



"Corpul nou de cladire din incinta SJU Satu Mare este prevazut cu o suprafata construita la sol de aproximativ 1.320 metri patrati, cu regim de inaltime subsol, parter, 6 etaje si un etaj tehnologic cu heliport, cu o suprafata desfasurata totala a constructiei de aproximativ 10.500 metri patrati.

Sursa articol: dcnews.ro

