Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat peste 22.000 de pachete cu țigari, de proveniența ucraineana. In data de 25 ianuarie a.c., polițiștii de frontiera din cadrul S.T.P.F. Satu Mare au desfașurat o acțiune…

- Politistii de frontiera au confiscat, in primele unsprezece luni din 2018, peste 4,7 milioane de pachete de tigari, in valoare de 8,6 milioane de euro. In acelasi interval au fost destructurate 17 grupuri organizate, fiind depistate 157 de persoane suspecte de contrabanda cu tigari. ”In anul…

- In anul 2018 (11 luni), politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate – au retinut in vederea confiscarii 4.670.000 pachete tigari de contrabanda, in valoare de peste 8,6 milioane euro ...

- Peste 4,6 milioane de pachete cu tigari de contrabada, in valoare de 8,6 milioane de euro au fost confiscate de politistii de frontiera, impreuna cu inspectorii vamali, in ultimul an. Cel mai des traficantii folosesc masini modificate sau folosesc rute greu accesibile auto.

- Politistii de frontiera, independent sau in colaborare cu inspectorii vamali ori reprezentanti ai altor institutii abilitate, au retinut anul trecut in vederea confiscarii 4.670.000 pachete tigari de contrabanda, in valoare de peste 8,6 milioane de euro, informeaza un comunicat al Inspectoratului…

- Cozi kilometrice de autoturisme s-au format, sambata, la punctele de trecere a frontierei dintre Romania si Ungaria situate in judetul Satu Mare, timpul de asteptare pe sensul de iesire din tara fiind de trei ore, informeaza site-ul Politiei de Frontiera. Potrivit sursei citate, in vama…

- Politistii de frontiera au descoperit in anul 2018 239 de autovehicule furate, majoritatea din gama de lux, cu peste 70% mai multe decat in anul precedent, masinile fiind indisponibilizate, iar pe numele celor implicati in aceste infractiuni au fost intocmite doare penale. Potrivit unui comunicat a…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni specifice, cantitatea de 19.088 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 223.200 lei, doi cetațeni romani sunt cercetați pentru contrabanda, iar doua autoturisme au fost indisponibilizate,…