- Duminica, 20 ianuarie, constantenii pot revedea spectacolul manifest "Inima Reginei Maria". Piesa este programata sa inceapa la ora 19:00.Spectacolul manifest, da prilejul multora sa afle cum s a ajuns la Unirea din anul 1918, in conditiile in care toate circumstantele pareau defavorabile tarii noastre.Scenariul…

- De Ziua Culturii Naționale, la Carei a avut loc spectacolul in limba maghiara a Trupei Harag Gyorgy a Teatrului de Nord Satu Mare, „Hippolyt, lacheul”. Pentru romani nu s-a programat din timp niciun spectacol. In cursul dimineții au avut loc recitari de poezie cu elevii de la toate școlile din oraș…

- In urma cu 50 de ani a avut loc la Satu Mare primul spectacol al sectiei romane a Teatrului de Nord, proaspat infiintata in septembrie 1968. Premiera ”Haiducii” de Victor Eftimiu, regia Mihai Raicu, din 24 ianuarie 1969 a reprezentat atestarea ca potential artistic a sectiei romane a acestui teatru,…

Va așteptam la o incursiune in lumea Teatrului de Papuși „Puck" printr-un spectacol interactiv, cu muzica, dans și mult umor. Se numește „Calatorie in lumea poveștilor" și ii inițiaza pe cei mici in...

Sambata, 10 noiembrie, secția maghiara a Teatrului de Papuși „Puck" va prezenta o premiera. Este vorba de „Ciobanașul cu ochi de stele"/ „A csillagszemu juhasz", dupa o poveste populara, in regia și...

- dav Organizatorii concursului internațional pentru atleți de performanța și atleți amatori de toate varstele, desfașurat anual la Brașov, pentru a comemora Revolta Anti-Comunista de la 15 Noiembrie 1987, au prezentat marți ultimele informații despre Crosul 15 Noiembrie. Crosul 15 Noiembrie, care se…

- Reprezentantii teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Targu Jiu anunta inca un spectacol in premiera pe scena municipalului. Este vorba de o piesa care va putea fi urmarita, duminica, 11 noiembrie. Iani Garbaciu, purtatorul de cuvant al Teatrului din Targu Jiu, ...

- Teatrul de proiecte „George Ciprian” din Buzau le propune iubitorilor de teatru o noua productie de exceptie. Este vorba de spectacolul „Afacere cu cadavre”, regizat de Ilinca Stih, adaptare dupa un roman al dramaturgului american Joseph Kesselring. Distributia noului spectacol al Teatrului „George…