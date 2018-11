Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva zile pana la implinirea a 100 de ani de la Marea Unire – cel mai important eveniment din istoria Romaniei –, respectiv pana la cea mai mare sarbatoare a noastra, a romanilor, pentru care alocam multa credința, dragoste și incredere, iar patriotismul și aducerile aminte sunt pe primul…

- Liberalii din municipiul Lupeni organizeaza un simpozion dedicat Centenarului Marii Uniri. Un secol de speranța, la Lupeni. Simpozionul „Un secol de speranța” va avea loc in data de 16 noiembrie, incepand cu ora 17:00. “Speakeri vor fi doi istorici de marca din orașul nostru. O…

- 100 de ani de la Marea Unire. Ce a fost, ce putea sa fie și unde mergem de aici. Iși merita romanii Romania? O dezbatere eveniment cu scriitorul Cristian Tudor Popescu și jurnaliștii Moise Guran și Teodor Tița, sambata, ora 11.00 la Muzeul Principia din Alba Iulia.

- Romania a intrat in cartea recordurilor saptamana trecuta, cand aproape 5.000 de persoane s-au adunat in Alba Iulia pentru a realiza o „harta umana” a tarii. Aceasta a devenit astfel cea mai mare reprezentare grafica de acest gen a unei tari, recordul precedent fiind detinuit de Myanmar, care a reusit…

- Ceasul special, in ediție limitata, produs in doar 1918 piese, omagiaza aniversarea a o suta de ani de la Marea Unire, cand, pe 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, toate provinciile istorice locuite de romani s-au unit pentru a forma o singura țara, Romania. Un ceas de lux, in ediție limitata, dedicat…

- Cel mai important eveniment masonic dedicat centenarului va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, la Alba Iulia. Organizate de catre Asociația „Horea”, sub inaltul patronaj al Marii Loji Naționale din Romania, manifestarile, care se deruleaza pe parcursul zilelor de vineri și sambata, sunt dedicate…

- Astazi, participantii Marsului Centenar s-au întâlnit în Piata Marii Adunari Nationale pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire. Ei au strabatut pe jos un traseu cu o lungime de 1 300 de km, împartit în 11 etape, a câte 300 de orase si sate din România…