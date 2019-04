Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani din Zarnesti, judetul Brasov, si-a injunghiat sotia si mama, apoi a vrut sa dea foc casei. Ulterior, s-a taiat in zona gatului, dar medicii au ajuns la fata locului si acorda ingrijiri atat victimelor, cat si agresorului.

- Criminalul care și-a ucis soția, la Iași, dar a spus ca a ”uitat” cum s-a intamplat totul a fost condamnat la opt ani și jumatate de inchisoare. Barbatul in varsta de 46 de ani a recunoscut fapta, dar a declarat anchetatorilor și magistraților ca a baut mult, iar din aceasta cauza nu-și mai amintește…

- O crima teribila șocheaza, din nou, Romania. De aceasta data, la Arad, unde un barbat si-a omorat nevasta, apoi si-a pus capat zilelor! Cei doi erau in plin proces de divort, iar gelozia l-ar fi impins la gestul extrem.

- Un caz socant a avut loc in Targoviste, acolo unde o femeie a atacat, pare-se, mai multi clienti dintr-un supermarket, fara ca paznicii sa intervina. Femeia este cunoscuta drept "profesoara nebuna".

- GOLAN ARESTAT… Politistii barladeni au retinut un barbat de 43 de ani, din municipiul Barlad, Remus Catalin Munteanu, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Ieri, judecatorii barladeni l-au arestat pentru 30 de zile. Si asta pentru ca individul si-a talharit sotia in perioada in care…

- Judecatorii au decis cat va sta dupa gratii Ion Cismaru, barbatul care a provocat accidentul de la Slatioara in iunie 2018, in timp ce conducea sub influenta alcoolului si facea live la volan.

- Publicul va trebui sa mai astepte putin pentru a afla daca un barbat care a pescuit din gunoi niste schite aruncate de cunoscutul pictor german Gerhard Richter se face vinovat de furt, deoarece artistul este pe moment bolnav si nu se poate prezenta in fata instantei in aceasta saptamana, informeaza…